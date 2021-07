Sony Xperia 1 III dostanie tylko jedną aktualizację Androida…

Jeśli smartfon kosztuje prawie 6 tysięcy złotych, oczekujemy od niego czegoś specjalnego. I to nie tylko w kwestii parametrów, ale również wsparcia. Tymczasem Sony doszło do wniosku, że Sony Xperia 1 III dużo aktualizacji systemowych nie potrzebuje.

Xperia 1 III – jedna aktualizacja Androida to trochę mało, jak za tyle pieniędzy

Obecnie za dobry telefon wcale nie trzeba płacić grubych tysięcy. W zależności od naszych potrzeb znajdziemy naprawdę dużo modeli kosztujących o wiele mniej niż nowość od Sony – Xperia 1 III. Jego cena wynosi bowiem 5800zł, czyli mniej więcej tyle, ile w dniu premiery kosztował Samsung Galaxy S21 Ultra.W przypadku tak drogich smartfonów oczekujemy już naprawdę wysokiej półki i topowej specyfikacji. Zresztą, nie bez powodu przywołujemy tutaj ten flagowiec Samsunga, bo w porównaniu z oferowanym jego posiadaczom wsparciem, posiadacze nowej Xperii zostaną potraktowani… bardzo po macoszemu.

Najnowsze doniesienia mówią, że Sony zapewni flagowcowi dwa lata wsparcia bezpieczeństwa i zaledwie jedną aktualizację Androida. Brzmi śmiesznie, prawda? Zwłaszcza jeśli spojrzymy na fakt, że Samsung zapewnia w Galaxy S21 Ultra 4 lata wsparcia bezpieczeństwa i 3 duże aktualizacje systemu. Różnica jest więc ogromna. To, co Sony chce w tym temacie zaoferować klientom we flagowcu, inni dają w budżetowcach.

Pozostaje nam czekać na oficjalne informacje i mieć nadzieję, że te doniesienia są jednak błędne. Bo jeśli nie, to z taką ceną i marnym wsparciem Xperia 1 III raczej rynku nie zawojuje. Wieści na ten temat powinny pojawić się już w najbliższym czasie, gdyż w sierpniu ma rozpocząć się jej sprzedaż.

