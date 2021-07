Temperatura jest największą zmorą zestawów komputerowych, które muszą sobie z nią radzić za każdym razem, kiedy wciskamy przycisk włączający komputer. W tej jednak historii temperatura pochodziła nie bezpośrednio z elektroniki, a pożaru, który rozgorzał w mieszkaniu i był zalążkiem do pytania postawionego w tytule. Czy więc karta graficzna może przetrwać pożar?

Komputer po pożarze. W teorii nic do uratowania, a w praktyce…

Sklep Caseking realizuje program „Kill my case”, który to dotyczy naprawy zniszczonego sprzętu komputerowego. Firma wykupuje w jego ramach zestawy „po przejściach” i próbuje coś z nich wykrzesać, a tym najnowszym okazał się komputer ze spalonego mieszkania. Sprzętem zajął się nie kto inny, jak Der8auer, znany overclocker z Niemiec, który przyjrzał się sprzętowi i odpowiedział na kilka ważnych pytań.

Chociaż na pierwszy rzut oka cały zestaw wygląda, jakby nadawał się do wyrzucenia, to ma w sobie kilka działających elementów. Zasilacz, płyta główna, czy pamięć operacyjna wprawdzie nadają się tylko do recyklingu, co dotyczy też chłodzenia wodnego dla procesora, którego wentylator uległ doszczętnemu spaleniu, ale z procesorem historia jest już inna. Ryzen 7 2700X od AMD przetrwał bowiem, dzięki ochronie ze strony bloku wodnego chłodzenia AIO.

Karta graficzna nie miała jednak tyle szczęścia, żeby cokolwiek ją chroniło. Była wystawiona poniekąd na najgorsze, ale przetrwała w jednym kawałku i to bez większych fizycznych uszkodzeń plastikowej osłony. To nie powinno nas jednak aż tak dziwić, bo karty graficzne, pożerające obecnie setki watów pod obciążeniem i generujące ogromne ilości ciepła, są zaprojektowane właśnie z myślą o wysokich temperaturach. Znacznie wyższych, niż te, które mogą dręczyć pozostałe komponenty.

Czy karta graficzna może przetrwać pożar?

Dlatego Der8auer postanowił zająć się kartą MSI RTX 2070 SUPER z serii GAMING, ale przed ruszeniem z jej testami, rozebrał ją i gruntownie oczyścił w pojemniku z m.in. destylowaną wodą przed włożeniem do rozgrzanego do 100 stopni piekarnika na 15 minut. Początkowo laminat nie wyglądał najlepiej, sugerując spalenie praktycznie wszystkich komponentów na pokładzie, ale po całym czyszczeniu zaczął sprawiać wrażenie, jakby ledwo co wyjechał z fabryki.

Zanim karta została podpięta do komputera i monitora, chwila zabawy z multimetrem bezpośrednio wykazała dobry stan układów elektronicznych. Do chłodzenia wykorzystano następnie blok do systemu chłodzenia ciekłym azotem, jako że to fabryczne pozostawiało wiele do życzenia. Finalnie karta graficzna zadziałała, co tylko dowodzi, jak świetnie są dziś projektowane komponenty.

