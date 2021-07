Chipsety MediaTek Helio G96 i G88 ujawnione. Oto ulepszenie G95 i G85

Zaprezentowano Helio G96 i Helio G88, czyli nowe SoC, będące ulepszonymi wersjami względem G95 i G85. Jesteście ciekawi, co przyniosły ze sobą te nowe chipsety MediaTek Helio? W skrócie nie – nie liczcie na łączność 5G, bo dla obu układów w grę wchodzi tylko 4G.

W ofercie MediaTeka sprawa jest prosta, ponieważ Helio G96 to jawne ulepszenie wersji G95, podczas gdy Helio G88 jest tym samym dla G85. Co jednak najdziwniejsze, wśród ulepszeń wydajniejszego modelu znalazło się też ograniczenie możliwości graficznych, jako że producent przesiadł się z GPU Mali-G57 MC4 na G76 MC4. Jednocześnie oba układy zostały zaktualizowane do HyperEngine 2.0 Lite i obsługują obsługę dwóch kart SIM z VoLTE, jak również funkcje sprzętowej redukcji szumów 3DNR i MFNR dla G96.

Czytaj też: Składany Honor nadchodzi. Wiemy już o nim całkiem sporo

MediaTek Helio G96

Po stronie CPU nie ma zmian i nadal w grę wchodzi połączenie dwóch rdzeni Cortex-A76 o taktowaniu 2,05 GHz i sześciu Cortex-A55, co tyczy się też wsparcia pamięci operacyjnej LPDDR4X-2133. Na szczęście po stronie pamięci masowej zaliczono usprawnienie z UFS 2.1 na UFS 2.2, co tyczy się też łączności Bluetooth (5.2 vs 5.0), modemu LTE (Cat 13 vs Cat 12), maksymalnej rozdzielczości aparatu (108 vs 64 Mpx) i ekranu (1080p+ na 120 Hz vs 1080p na 90 Hz).

Czytaj też: Kiedy zadebiutuje seria Realme GT Master?

MediaTek Helio G88

Helio G88 jest znacznie bardziej podobny do swojego poprzednika w postaci G85. W grę wchodzą więc te same rdzenie o tym samym taktowaniu (dwa Cortex-A75 na 2 GHz i sześć Cortex-A55), to samo GPU (Mali-G52 na 1 GHz), identyczna obsługa pamięci RAM (LPDDR4X-1800) i pamięci masowej (eMMC 5.1), a nawet modem LTE, łączność Wi-Fi i Bluetooth.

Czytaj też: Układy Snapdragon w P50 Huaweia zamiast Kirinów? Na to wygląda

MediaTek zmienił więc tylko rozdzielczość głównego aparatu z 48 d 64 Mpx i obsługę wyświetlacza, bo teraz wyposażony w Helio G88 smartfon może sięgnąć po 90-hercowy ekran w rozdzielczości 1080p+, a nie 720p+.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News