Znamy szczegóły GPU w Exynos 2200 Samsunga na bazie RDNA2 AMD

Właściciel konta o nazwie Ice Universe, który już nie raz zapewnił nam przedpremierowe informacje dotyczące układów w mobilnym segmencie, ujawnił tym razem na Weibo, nowe szczegóły o GPU w Exynos 2200, czyli rdzenia graficznego AMD w nadchodzącym flagowym SoC Samsunga.

Chociaż z pozoru następny flagowy chipset Samsunga nie powinien być aż tak interesujący na długo przed premierą, to współpraca firmy z AMD zapewniła jej uwagę z całego świata. Następca obecnego Exynosa 2100 będzie bowiem układem wyjątkowym, wprowadzającym po raz pierwszy nowego dostawcę rdzeni graficznych na rynek SoC w postaci AMD. To z kolei otwiera zupełnie nowy wymiar wydajności graficznej, jako że na pokładzie Samsung Exynos 2200 znajdą się graficzne rozwiązania obecne w dedykowanych kartach graficznych Radeon RX 6000.

Szczegóły GPU w Exynos 2200

Wczoraj to samo źródło ujawniło, że Samsung Exynos 2200 występuje obecnie pod nazwą kodową Pamir, a jego rdzeń graficzny na bazie architektury RDNA2 w testach dzierży miano Voyager. Teraz dostaliśmy od niego szczegóły na temat tego właśnie GPU, które ponoć w pakiecie SoC ma znaleźć się w prawym górnym rogu układu, oddając resztę powierzchni na układy CPU. Produkcja ma zostać zrealizowana z wykorzystaniem 4 nm procesu LPP (Low Power Plus)

Oznacza to, że rdzeń graficzny w Exynos 2200 będzie składał się z sześciu Compute Unit (CU – jednostek obliczeniowych), które przełożą się najpewniej na 384 procesorów strumieniowych. Oczywiście o ile AMD utrzyma ten sam poziom 64 SP na CU, którego doskonale znamy z innych rdzeni graficznych na bazie RDNA2. Chociaż bezpośrednie porównanie GPU nowego Exynosa ze starszym (Mali-G78) sugeruje niższą wydajność przez niższą liczbę samych rdzeni (14 vs 6), to różnice w architekturach (RDNA2 vs ARM) sprawiają, że tego typu porównania nie mają sensu.

Potwierdzają to nieoficjalne testy, które wyciekły przed kilkunastoma dniami. Wedle nich Exynos 2200 w porównaniu z 2100 jest wydajniejszy o 30% na poletku graficznym. Te same testy wskazały jednak, że ta wydajność może znacząco spadać przez temperatury, kiedy obniżaniem napięć i możliwości GPU zajmie się zjawisko thermal-throttlingu.

