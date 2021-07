Pierwsze porównania FSR z DLSS. Czy NVIDIA powinna się bać AMD?

Niedawno kod FidelityFX Super Resolution od AMD został ujawniony, a na początku tego miesiąca dowiedzieliśmy się o DLSS w wersji 2.2.10. W obu przypadkach mowa o nowych sposobach na „przeskoczenie” problemów wydajności, które dręczą nawet te najwydajniejsze karty graficzne w wyższych rozdzielczościach. Im więc więcej takich technologii, tym lepiej, a porównanie FSR z DLSS tylko to potwierdza, zapoczątkowując bitwę między NVIDIA i AMD.

Podczas gdy DLSS to funkcja ekskluzywna dla właścicieli kart GeForce RTX, FSR jest dostępny dla każdego, kto korzysta z GPU sprzed nawet kilku generacji (GeForce GTX 900 wzwyż i Radeon RX Vega wzwyż), co tyczy się też iGPU w procesorach Ryzen i Intel Core. Można więc się spodziewać, że przez swoją wyjątkowość i wykorzystanie sztucznej inteligencji DLSS nie będzie miał sobie równych, a tu proszę, FSR jest dla tej technologii godnym rywalem.

Czytaj też: Przetestowano kartę Radeon RX 6900 XT LC z Navi 21 XTXH

Porównania FSR z DLSS, czyli obiecująco, ale ciągle nie idealnie

Na to wskazują przynajmniej pierwsze porównania FSR z DLSS. To najbardziej rozbudowane dotyczy gry Necromunda Hired Gun, która wspiera DLSS w wersji 2.2, czyli tej najnowszej „większej”. Sprawdził to kanał Back4BuckPC Gamer na YouTube, który porównał obie technologie w rozdzielczości 4K przy użyciu ich profili o najlepszej jakości. Tak więc, DLSS podbijało rozdzielczość z 1440p do 4K, a FSR na ustawieniu Ultra Quality z 1662p, czyli czysto teoretycznie, powinno oferować wyższą jakość.

Czytaj też: Nowe informacje o AMD Ryzen Threadripper 5000, wersji Pro i Chagall X3D

Jak jednak jest w rzeczywistości? Wedle samego autora już teraz FSR jest świetną alternatywą dla DLSS przy tej rozdzielczości i najwyższych ustawieniach jakości. Gdyby tego było mało, technologia AMD ponoć lepiej wypadła pod względem wydajności, jak i jakości obrazu w ruchu. Do testu wykazano kartę GeForce RTX 3090 oraz procesor Ryzen 5950X.

Jednak porównania FSR z DLSS w grze Marvel’s Avengers w rozdzielczości 1440p i 1080p, to już zupełnie inna bajka. KanaSaber na swoim Twitterze ujawnił kilka porównawczych zrzutów ekranu, porównujących obie technologie w niższej rozdzielczości i jakości, bo przy ustawieniu Quality, gdzie FSR musiało renderować obraz z rozdzielczości 1440p. W tym sprawdzianie zaliczało zauważalne problemy przy renderowaniu cienkich obiektów graficznych.

Czytaj też: Za dyski Steam Deck przepłacimy? Nawet najtańszą wersję można ulepszyć o SSD

Podobny problem wystąpił również w 4K przy tym samym ustawieniu, gdzie DLSS nie tylko pokonał FSR (patrz włosy na czole), ale też poradził sobie z grafiką lepiej od zwyczajnego renderowania bez użycia żadnej z technologii. Trudno jednak na odpowiednik od AMD narzekać, bo NVIDIA dopracowuje już swoje rozwiązanie od ponad trzech lat (stąd wersja 2.2) i też miała swojego czasu problemy z tymi szczegółami, podczas gdy AMD oferuje na ten moment FSR w tej pierwszej, niesprawdzonej szeroko wersji.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News