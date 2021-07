Przetestowano kartę Radeon RX 6900 XT LC z Navi 21 XTXH

Serwis PC Games Hardware odbębnił właśnie kawał świetnej testerskiej roboty, stawiając czoła wyzwaniu przetestowania nowej karty Radeon RX 6900 XT LC ze rdzeniem Navi 21 XTXH na pokładzie. To tym samym pierwszy pełnoprawny test tego modelu.

Dlaczego Radeon RX 6900 XT LC jest wyjątkowy?

Radeon RX 6900 XT LC jest na swój sposób wyjątkową kartą i nie mówię tutaj tylko o jej fizyczności. Ten model jest bowiem ciągle oferowany wyłącznie producentom zestawów komputerowych i przez to jest nie do zdobycia przez „normalnych” konsumentów w sprzedaży detalicznej. Wspomniany serwis obszedł to jednak, po prostu kupując cały zestaw od producenta Dubaro i przeprowadzając test już we własnej platformie testowej.

Dwie najważniejsze cechy Radeona RX 6900 XT LC sprowadzają się zarówno do chłodzenia, jak i samego rdzenia graficznego. W tym pierwszym przypadku w grę wchodzi chłodzenie wodne typu AIO w formie 120 mm radiatora, które oprócz GPU chłodzi też układy pamięci oraz sekcję zasilania.

W drugim zaś mowa o wyjątkowym rdzeniu Navi 21 XTXH, który jest wprawdzie odpowiednikiem Navi 21 XTX w karcie Radeon RX 6900XT pod kątem liczby rdzeni oraz jednostek, ale posiada znacznie wyższe zegary i brak ograniczenia na poziomie 3 GHz. Wszystko to przełożyło się na podbicie TDP z 300 do 330 W, co może wzrosnąć nawet do 400 W pod obciążeniem.

Pierwszy test Radeon RX 6900 XT LC

Znana wcześniej specyfikacja została potwierdzona przez GPU-Z w teście, wskazując, że Navi 21 XTXH rozkręca się do 2250/2435 MHz (odpowiednio w trybie Game i Boost), a jego 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali z 128 MB Infinity Cache oferuje prędkości transferu nie 15 GB/s, a 18,5 Gb/s, co zwiększa przepustowość do 591,1 GB/s.

Wnioski z testu dostępnego na PC Games Hardware są jasne – ten model jest obecnie najwydajniejszą kartą AMD dla komputerów stacjonarnych. Jego wydajność sprawia, że konkuruje w grach z GeForce RTX 3080 Ti w zależności od tego, czy w grach brana jest pod uwagę rasteryzacja (wtedy wygrywa zwykle AMD), czy ray tracing.

Skuteczność chłodzenia systemu zaprojektowanego przez Asetek wskazuje, że nawet 120 mm chłodnica radzi sobie nieźle, utrzymując płyn chłodzący w temperaturze do 60 stopni. Karta z kolei pod obciążeniem rozgrzewa się do 80 stopni Celsjusza i oczekiwanie generuje mniej hałasu niż wariant chłodzony powietrzem (1,5 sona vs 1,9 sona) podczas grania. Z kolei użycie energii jest znacznie większe względem RX 6900XT, bo z 8 W wskoczyło na 13,5 W.

