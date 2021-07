Nowe informacje o AMD Ryzen Threadripper 5000, wersji Pro i Chagall X3D

Najnowszy materiał wideo z kanału Moore’s Law is Dead podrzuca nam całą masę szczegółów na temat nadchodzących procesorów HEDT od AMD. Mowa o Ryzen Threadripper 5000, ich wydania Pro oraz tajemniczych układach Chagall X3D, które jednak są tajemnicze tylko w teorii, bo nawet ich nazwa jawnie odwołuje się do nazwy kodowej samych CPU.

Informacje o Ryzen Threadripper 5000

Prace nad AMD Ryzen Threadripper 5000 są ewidentnie bardzo, ale to bardzo tajne, bo przecieków na ich temat jest tyle, ile na lekarstwo. Dziś jednak zbiorek informacji znacząco uzupełniły ujawnione przez wspomniane źródło szczegóły. Na początek zacznijmy może od tego, że te nowe informacje potwierdziły wcześniejsze plotki co do maksymalnej liczby rdzeni (64), wsparcia czterokanałowej pamięci DDR4-3200, pozostaniu przy 64 liniach PCIe 4.0 (poza wersją Pro) i sięgnięciu po nową architekturę Zen 3 i 7nm proces technologiczny.

Ryzen Threadripper 5000 o nazwie kodowej Chagall nadal będą korzystać z gniazda TRX4, a ich TDP będzie sięgać nawet 280 watów w przypadku flagowego CPU Threadripper 5990X z 128 wątkami. Co być może najważniejsze, ponoć cała rodzina nowych Threadripperów ma zadebiutować w listopadzie 2021 roku, co jest jednak sprzeczne z wcześniejszymi doniesieniami, które nawet sugerowały premierę na przełomie sierpnia i września.

Ryzen Threadripper 5000 PRO

Jeśli idzie o rodzinę PROfesjonalną, Threadrippery nowej generacji zadebiutują ponoć w styczniu następnego roku. Wśród nich flagowcem będzie procesor o nazwie kodowej Threadripper PRO 5995WX, oferujący do 8 kanałów pamięci DDR4-3200 i do 128 linii PCIe 4.0, a więc tyle samo, co obecnie dostępne modele. Układ ma jednak oferować wyższe zegary i wydajnościowe zalety z Zen 3.

AMD Chagall X3D

W branży ponoć wspomina się też o Chagall X3D, czyli specjalnym nowym wariancie Threadrippera, który ma być oparty na Milan-X (serwerowych układach EPYC). Dopisek X3D odnosi się do zaprezentowanego już podejścia 3D V-Cache, czyli zaawansowanej technologii łączenia układów pamięci, która dodaje nową warstwę pamięci podręcznej L3 na wierzchu matrycy obliczeniowej. Jego premiera ma mieć miejsce w drugiej połowie 2022 roku.

