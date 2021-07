Nowe informacje o Ryzen Threadripper 5000 o nazwie kodowej Chagall

Na MoePC pojawiło się właśnie ważne podsumowanie, ujawniające wszystkie dotychczasowe i nowe informacje o Ryzen Threadripper 5000, czyli następców serii TR 3000. Mowa więc o procesorach HEDT, które dla AMD są technologicznie opóźnione względem konsumenckich, tradycyjnych Ryzenów.

Informacje o Ryzen Threadripper 5000 „Chagall”, czyli co już wiadomo o segmencie HEDT AMD?

Procesory Ryzen 5000 mają już na karku kilka miesięcy, więc siedzą na rynku już dosyć długo, rzucając cień na profesjonalne Threadrippery 3000 na bazie architektury Zen 2. Jednak następcy już nadchodzą i to wielkimi krokami, bo wedle najnowszych informacji AMD Threadripper 5000 o nazwie kodowej Chagall mają ponoć zadebiutować w sierpniu. Pokrywa się to z wcześniejszymi doniesieniami, które wspominały też o ruszeniu ze sprzedażą we wrześniu.

Czytaj też: Kopanie na PlayStation 4 możliwe? Farma kryptowalut z 3800 PS4 zamknięta

Po rodzinie Threadripper 5000 możemy oczekiwać tej samej liczby rdzeni i oferowanych linii PCIe, które do zaoferowania miała poprzednia rodzina. Mowa więc o zakresie od 16 do 64 rdzeni (32 i 128 wątków), wśród których znalazł się również 24- i 32-rdzeniowy wariant. TDP najwydajniejszego modelu ma sięgnąć aż 280 W, co nie jest niczym dziwnym, jako że proces produkcyjny nadal będzie sprowadzał się do 7nm węzła. Zegary pozostają nieznane, ale po stronie wydajności można oczekiwać na solidne ulepszenia.

Czytaj też: Test dysku Silicon Power XD80 512 GB na PCIe 3.0×4

Zacznijmy może od tego, że procesory Ryzen Threadripper 5000 wedle nieoficjalnych informacji mają przejść z architektury Zen 2 na Zen 3 (inne przecieki wskazują na Zen 3+). To z kolei oznacza, że na wsparcie DDR5 nadal nie ma co liczyć i najpewniej poczekamy na CPU HEDT AMD ze wsparciem tych pamięci nowej generacji nie rok, a dobre dwa… a może nawet trzy lata.

Czytaj też: Mobilne procesory Intel Alder Lake wyciekły. Co szykuje nam firma w Core 12. generacji?

Przejście na nową architekturę bezpośrednio jednak przełoży się na wzrost IPC, czyli instrukcji na cykl i przyniesie poprawę w xGMI, czyli Inter-Chip Global Memory Interconnect. Mowa o podbiciu transferu z 16 GT/s do 18 GT/s, co postawi Threadrippery 5000 na poziomie konkurencyjnych procesorów Intel EPYC 7003. Nadal jednak będą wspierać znaną z poprzedniej serii 8-kanałową konfigurację DDR4, czy wykorzystywać obecne gniazdo TRX40, choć oczywiście płyty główne będą wymagać stosownej aktualizacji BIOSu.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News