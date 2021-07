Kopanie na PlayStation 4 możliwe? Farma kryptowalut z 3800 PS4 zamknięta

Świat kryptowalut zaskakuje nas na każdym kroku. Nie tylko z ich wyceną, ale też sposobem ich uzyskiwania. Tak jak do wykorzystywania do tego kart graficznych i procesorów już się przyzwyczailiśmy, tak zamknięta ostatnio ukraińska farma kryptowalut pokazała, że jeszcze wszystkiego nie widzieliśmy.

„Kopanie kryptowalut” obejmuje użyczanie mocy obliczeniowej swojego sprzętu specjalnej sieci blockchain, umożliwiającej funkcjonowanie całego systemu Bitcoina, czy Ethereum (do czasu). Mowa jednak tylko o kryptowalutach PoW, czyli Proof of Work, które do przeprowadzania transakcji wymagają właśnie mocy obliczeniowej. To właśnie ten szczegół sprawił, że w ostatnich miesiącach rynek kart graficznych wygląda, jak wygląda.

Jednak „kryptowalutowi górnicy” wykorzystują do zarobku nie tylko dedykowane karty graficzne, ale też procesory, czy laptopy z odpowiednimi GPU. W ramach testów wykazano, że można też kopać na konsolach starych, jak świat (odsyłamy: Sprawdźcie jak Game Boy kopie Bitcoiny, czy Commodore 64) i aż dziwne, że do tej pory nie pokazano też w akcji konsol Playstation, czy Xbox.

Dziś trudno uwierzyć, że kopanie na PlayStation 4 nie jest możliwe. Ukraińska nielegalna placówka przeczy temu tysiącami egzemplarzy konsoli Sony

Zamknięta przez SSU nielegalna farma kryptowalut w mieście Winnica korzystała z nielegalnego przyłącza prądu czerpanego bezpośrednio z sieci miejskiej. To właśnie naprowadziło służby na to odkrycie, które do standardowych nawet w świecie krypto nie należy.

Farma obejmowała bowiem całą masę sprzętu, sprowadzającego się do ponad 500 kart graficznych, 50 procesorów i aż 3800 konsol PlayStation 4. Te ostatnie dziwią najbardziej, bo jak już wspomniałem, nie słyszeliśmy w głównym nurcie wiadomości o kopaniu na PS4, ale możliwe, że już ktoś opracował sposób na wykorzystanie sprzętu tych konsol. Możliwe, bo niestety szczegółów co do wykorzystania tych konsol w farmie kompletnie nie znamy.

Władze Ukrainian Security Service nie ujawniły szczegółów działania tej nielegalnej placówki kryptograficznej, dlatego przeznaczenie konsol w tym obiekcie pozostaje nieznane. Trudno jednak nie uwierzyć w to (zwłaszcza patrząc na zdjęcia), że PlayStation 4 nie wykorzystywano tam do kopania. Konsole nie były bowiem pozostawione w pudłach i przeznaczone np. na nielegalny handel, a podpięte do sieci i rozstawione na półkach.

Ukraińscy biznesmeni zapewne postanowili wykorzystać wyprzedawane przed miesiącami konsole starszej generacji, kiedy to na rynek wpadło PS5, rozgramiające wcześniejsze konsole Sony pod każdym względem. Czy mogli pokopać na PS4 dużo? Niespecjalnie, bo w tej konsoli w grę wchodzi wydajność graficzna na poziomie 1,84 TFLOPs, choć dodatkowo mogli kopać też na 8-rdzeniowym procesorze AMD Jaguar.

