Karty graficzne Hydrogen MSI powracają. Firma szykuje GeForce RTX 3090 Hydrogen

MSI wprowadziło do EEC mnóstwo nowych modeli, aby przygotować się do prowadzenia kart graficznych GeForce RTX 3080/3070/3060 Ti z rdzeniami LHR na rynek. Wśród nich odnaleziono jednak coś specjalnego, bo model GeForce RTX 3090 Hydrogen.

W 2011 roku MSI pokazało swoją wyjątkową kartę GeForce GTX 580 Hydrogen. Ta przy skromnych 512 rdzeniach CUDA i taktowaniu bazowym 1645 MHz mogła cieszyć się niską temperaturą gwarantowaną przez dosyć duży blok wodny z miedzi. Ten blok zakrywał nie tylko rdzeń graficzny, ale też sekcje zasilania i układy 1536-MB pamięci GDDR5.

Innymi słowy, była to droga zabawka wśród innych kart GTX 580, która na dodatek wymagała własnego obiegu chłodzenia wodnego w komputerze. Czy potrzebna? Oczywiście, że tak, ale nie dla wszystkich, bo sama firma reklamowała ją wyłącznie jako kartę idealną dla overclockerów. Nic dziwnego – wydajniejsze chłodzenie otwierało drogę do wyższych napięć, a te do wyższych zegarów.

MSI GeForce RTX 3090 Hydrogen nadchodzi jako alternatywa dla modeli ze zintegrowanym AIO

Podobnie sprawa ma się dziś i zwłaszcza we flagowcach pokroju potężnego RTX 3090, który to swoim TDP na poziomie 350W wymaga solidnego chłodniczego zaplecza. Dlatego też w przypadku takich modeli chłodzenie wodne jest świetnym wyborem, uwalniającym laminat karty od ogromnych bloków radiatorów na rzecz skromnych bloków wodnych, spisujących się lepiej od swoich kilkukilogramowych odpowiedników z wentylatorami.

To więc dobra wiadomość, że MSI szykuje powrót wspomnianej serii chłodzonych cieczą kart graficznych, czego przejawem będzie właśnie GeForce RTX 3090 Hydrogen. Na ten moment MSI może i nie pielęgnuje współpracy z firmą EK, która niegdyś dała rynkowi karty Sea Hawk EK X, ale tworzy swoje modele z chłodzeniem AIO we współpracy z Asetek.

Przykładem tego jest RTX 3090 Sea Hawk X, który to jednak, jak wspomniałem, ta karta posiada chłodzenie zintegrowane. Dlatego MSI najwyraźniej uznało, że przywrócenie serii Hydrogen będzie idealnym powrotem autorskich modeli przeznaczonych do niestandardowych obiegów wodnych. Więcej na ten temat jednak nie wiemy, a na prezentacje niepotwierdzonego jakkolwiek GeForce RTX 3090 Hydrogen nadal czekamy.

