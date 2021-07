Mobilne procesory Intel Alder Lake wyciekły. Co szykuje nam firma w Core 12. generacji?

Konto HXL na Twitterze wyjawiło właśnie w szczegółach mobilne procesory Intel Alder Lake z podziałem na segmenty. Na dokładne modele wprawdzie liczyć co nie macie, ale i tak jedna plansza z prezentacji mówi więcej, niż moglibyśmy na ten moment oczekiwać. Dlaczego? Bo premiera procesorów Intel Alder Lake będzie miała miejsce dopiero za kilka tygodni.

W ramach 12. generacji procesorów Intel połączy wiele technologicznych nowinek, bo własny 10nm proces technologiczny oraz zupełnie nową architekturę w formie rdzeni heterogenicznych. Mowa o wysokowydajnych rdzeniach „Golden Cove” i tym energooszczędnym, mniej wydajnym o niskim poborze mocy „Gracemont”. Otwiera to możliwość opracowania interesujących procesorów o możliwie najlepszym wyważeniu wydajności i energooszczędności.

Intel doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego na rynek szykuje łącznie aż sześć serii procesorów mobilnych Alder Lake. Liczyć możemy na różne i liczne kombinacje liczby dużych i małych rdzeni oraz możliwie najlepszy stosunek tych dużych rdzeni do małych. Przede wszystkim dlatego, że oba rodzaje rdzeni działają na zupełnie innym poziomie pod kątem wydajności i poboru mocy.

Mobilne procesory Intel Alder Lake

Sześć wspomnianych rodzin sprowadzi się do układów przeznaczonych do sprzętów możliwie najbardziej kompaktowych, tych do mobilnych sprzętów ze średniej półki i wreszcie tych najwydajniejszych. Jednoznacznie określa to TDP, wahające się od 5 do nawet 55 watów oraz rodzaj jednego z trzech pakietów. S-BGA najpewniej posiada dodatkowe piny do obsługi zwiększonych wymagań w zakresie zasilania lub szerszym we/wy PCI-Express, podczas gdy wydanie M jest najbardziej podstawowe i najmniejsze.

Zacznijmy może od najwydajniejszych planowanych procesorów mobilnych Alder Lake, wśród których znajdziemy jednostki w konfiguracji rdzeni (wydajny/energooszczędny) 8/8 w połączeniu z 32 blokami EU w formie zintegrowanego rdzenia graficznego. To mało, ale nic w tym dziwnego, bo w tym segmencie iGPU służy tylko jako sprzęt do ograniczenia pożeranej energii przy niewymagających zadaniach. Na pokładzie tych laptopów ewidentnie znajdą się dedykowane karty graficzne.

Dlatego też segment procesorów o TDP 12-45W posiada już głównie 96 EU, aby przy laptopach bez karty graficznej zapewnić jako-taką wydajność. W tym segmencie różnice są jednak ogromne i nic dziwnego, bo te modele o niskim TDP posiadają aż 8 „małych rdzeni” i tylko dwa duże, podczas gdy te o najwyższym TDP łączą już w jednym pakiecie konfiguracje 6/8 i 4/8. Zestawienie zamyka najbardziej energooszczędne rozwiązania w układzie 1/4, ale z przyzwoitym zapleczem graficznym, które trafią do bardzo cienkich laptopów albo tabletów.

