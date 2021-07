Sony Xperia 1 III i Xperia 5 III trafią do Europy. Poznaliśmy ich ceny

Sony w końcu przybliżyło nam ceny zapowiedzianych w kwietniu modeli Xperia 1 III i Xperia 5 III. Oba smartfony trafią do Europy, jednak chętni na ich zakup będą musieli wyłożyć sporo pieniędzy.

Sony Xperia 1 III i Xperia 5 III – tanio nie będzie

Jak to zwykle w przypadku Sony bywa, od oficjalnej zapowiedzi do rozpoczęcia sprzedaży trochę mija. Dokładnie tak samo jest w przypadku dwóch nowych Xperii, które zaprezentowano w kwietniu. Teraz wiemy, że Sony Xperia 1 III trafi do sprzedaży już za kilka tygodni.

Wedle informacji, w Niemczech będzie można zamówić ją w pre-orderze od 15 lipca z wysyłką 31 sierpnia. Cena – 1300 euro, czyli jakieś 5870 zł. U naszych zachodnich sąsiadów kupujący otrzymają do smartfona słuchawki WH-1000XM3 i trzymiesięczną subskrypcję Tidal i Joyn Plus. W Wielkiej Brytanii nie przewidziano przedsprzedaży, ale do sklepów ten model trafi 19 sierpnia. tutaj jedynym gratisem będą słuchawki Wh-1000XM3. Cena – 1200 funtów, czyli około 6300 zł.

Jeśli zaś chodzi o smartfon Xperia 5 III, to jego sprzedaż rozpocznie się we wrześniu. Z komunikatów prasowych wydanych w Niemczech i Wielkiej Brytanii wiemy, że ten model będzie kosztować odpowiednio 1000 euro (~4510 zł) i 900 funtów. W UK w ramach gratisu klienci dostaną słuchawki Sony WH-H910N.

Na razie nie wiemy, kiedy dokładnie ruszy sprzedaż w Polsce, ani jakie ceny obu modeli będą obowiązywały w naszym kraju.

