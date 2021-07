Smartfon Huawei Nova 8i – budżetowiec podobny do Mate 30 Pro

Tydzień przed planowaną premierą, na stronie producenta pojawił się Huawei Nova 8i zdradzając tym samym wszystkie szczegóły wyglądu i wnętrza. Sprawdźmy więc co nam oferuje nowy członek rodziny Nova.

Huawei Nova 8i jak Mate 30 Pro

Na malezyjskiej stronie Huawei pojawia się nowy przedstawiciel serii Nova. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to wygląd. Smartfon ten znacznie odbiega od stylistyki innych modeli z tej generacji – Nova 8, Nova 8 Pro i Nowa 8 SE. Nova 8i wyraźnie czerpie inspirację z Mate 30 Pro oferując nam okrągłą wyspę aparatów. Design jest ciekawy, jednak tak jak było przy okazji premiery Mate – nie każdemu się spodoba.

Fot. Huawei

Specyfikacja Nova 8i

Podobieństwa do mate 30 Pro kończą się na etapie wyglądu. Nova 8i jest budżetowym modelem. W środku znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 662, więc nie ma co oczekiwać tutaj szaleństw. Nie ma on, oczywiście, zintegrowanego modemu 5G. Procesor wspiera 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Czy jest slot na kartę pamięci? tego producent nie zdradza, więc prawdopodobnie nie będzie możliwości rozszerzenia pamięci. Bateria ma pojemność 4300 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe 66W. Jeśli chodzi o system operacyjny, to mamy tutaj EMIU 11 (wedle przecieków oparty na Androidzie 10) oferujący dostęp do AppGallery. Nieoficjalnie mówi się, że Nova 8i dostanie niedługo po premierze aktualizację do HarmonyOS.

Fot. Huawei

Wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala i rozdzielczość Full HD+. Współczynnik screen-to-body ratio wynosi tutaj aż 94,7%, więc ramki są naprawdę minimalne (boczne 1,2 mm, górna 1,35 mm). Aparat do selfie został umieszczony w lewym górnym roku w owalnym wcięciu. Oferuje on nam rozdzielczość 16 Mpix. Z tylu zaś, na okrągłej wyspie, znajdziemy cztery aparaty, z czujnikiem głównym o rozdzielczości 64 Mpix. Obok niego umieszczono obiektyw ultraszerokokątny 8Mpix i dwa oczka 2 Mpix do makro i pomiaru głębi.

Na stronie nie ujawniono jedynie ceny urządzenia i na takową zapewne poczekamy do zaplanowanej na przyszły tydzień premiery. Nie wiadomo również niczego o dostępności smartfona w Polsce.

