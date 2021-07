Starsze wersje Androida stracą możliwość logowania się do aplikacji Google

Już w przyszłym miesiącu użytkownicy starszych wersji Androida stracą możliwość logowania się do Gmaila, YouTube i innych aplikacji, z których korzystało się przy pomocy konta Google.

Wsparcie dla Androida to nie tylko aktualizacje

Podstawowa forma wsparcia dla urządzeń z Androidem obejmuje aktualizacje systemu i bezpieczeństwa. Jednak gigant z Mountain View może również odciąć użytkowników od dostępu do konta Google, którego używają do logowania się na Gmail czy do serwisu YouTube. Tak właśnie stanie się pod koniec września, jednak nie ma się co martwić, gdyż dotyczy to naprawdę bardzo starych urządzeń z Androidem.

Posiadacze aktywnych urządzeń z Androidem 2.3.7 lub starszym dostali wiadomości e-mail, w których Google informuje, że od 27 września „logowanie się na konto w aplikacjach Google nie będzie już obsługiwane”. Chodzi więc o systemy o numerach: 1.0, 1.1, 1.5, 1.6, 2.0, 2.2 i 2.3. Wersję 2.3.7 wydano we wrześniu 2011 roku, więc ilość użytkowników, którzy nadal z niej korzystają raczej nie jest zbyt duża.

Google zaznacza, że próby zalogowania się do produktów i usług Google, takich jak Gmail, YouTube i Mapy zakończą się niepowodzeniem. Nie będzie można dodać lub utworzyć nowego konta Google, przywrócić ustawień fabrycznych i ponownie się zalogować, a nawet zmienić hasła do konta.

By móc nadal korzystać z posiadanych urządzeń konieczne będzie przerzucenie się na Androida 3.0 lub nowszego. Przy czym warto pamiętać, że od przyszłego miesiąca Google przestanie aktualizować usługi Play w wersjach systemu 4.1-4.3.

