Google Play poinformuje nas, jakie dane wykorzystują aplikacje

Wygląda na to, że Google ma zamiar naprawdę pójść w ślady Apple i w końcu pozbędzie się łatki niedbania o prywatność swoich użytkowników. Google Play ma bowiem poinformować nas o tym, w jaki sposób aplikacje wykorzystują nasze dane.

Google Play przejdzie gruntowne zamiany

Wczoraj pisaliśmy Wam o kilku zmianach, jakie w najbliższym czasie ma zamiar wprowadzić Google w swoim sklepie z aplikacjami. W skrócie – firma zacznie usuwać nieaktywne konta programistów, a także zajmie się nazwami i ikonami aplikacji. Dzięki nowym zasadom, ich opisy będą musiały być zgodne z faktycznym wyglądem produktu, a zamiast superlatywów maja być rzetelne informacje. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo.

Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian, bo Google ma w końcu zadbać o to, co oprócz bezpieczeństwa jest dla nas najważniejsze – prywatność. Ta kwestia wydaje się nie łączyć z Google. Zarówno usługi jak i aplikacje zbierają o nas bardzo dużo informacji, których raczej wolelibyśmy nie przekazywać. Od dłuższego czasu Apple wymaga od programistów dodawania przy aplikacjach informacji o tym, jakie dane są zbierane i do czego są wykorzystywane.

Google wprowadzi w Sklepie Play nową politykę deweloperską, zaś w aplikacjach znajdziemy nową sekcję, w której pojawią się informacje o prywatności i bezpieczeństwie danych. Dowiemy się tak, w jaki sposób aplikacja zbiera dane, a także do czego są ewentualnie wykorzystywane. Co najważniejsze, wszystko ma być opisane w przystępny i zrozumiały sposób. Sekcja bezpieczeństwa natomiast pokaże nam, w jak nasze dane są szyfrowane, a także przybliży nam politykę Google.

Wszystkie te informacje deweloperzy będą musieli dodać do swoich aplikacji. Podczas składania nowych, pojawi się już specjalny kwestionariusz, jednak te obecne w Sklepie Play trzeba będzie zaktualizować. I nawet jeśli apka nie zbiera danych, taka informacja również zostanie podana. Do zmian deweloperzy będą musieli się dostosować do kwietnia przyszłego roku.

