Astronomowie prawdopodobnie wyjaśnili, czym był niezwykły sygnał z Drogi Mlecznej

28 kwietnia 2020 roku do Ziemi dotarły fale radiowe wyemitowane z terytorium Drogi Mlecznej. Pomimo, że sygnał trwał milisekundę, to astronomowie wyruszyli na poszukiwania źródła tego historycznego, bo pierwszego FRB pochodzącego z naszej galaktyki.

Okazało się, że źródło tego sygnału – wykryte przez instrumenty CHIME oraz STARE2 – znajdowało się około 30 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Tak niewielka odległość czyni FRB 200428 szczególnie niezwykłym, ponieważ zazwyczaj szybkie błyski radiowe są oddalone o miliony, a nawet miliardy lat świetlnych, co utrudnia ich identyfikację.

Najbardziej prawdopodobnymi źródłami pochodzenia FRB wydają się magnetary, czyli obiekty o niezwykle potężnych polach magnetycznych. Tak jest również rzekomo w tym przypadku, ponieważ astronomowie zakładają, iż FRB 200428 posiada pole magnetyczne 5000 bilionów razy silniejsze od ziemskiego. Skala zjawiska jest więc niewyobrażalna.

Ubiegłoroczny sygnał z Drogi Mlecznej zyskał miano FRB 200428

FRB 200428 pochodził z gwiazdozbioru Liska, a kosmiczne śledztwo wykazało, że na terenie tej struktury znajduje się również magnetar zwany SGR 1935+2154. Skierowane w jego stronę instrumenty wykazały, iż obiekt ten emituje promieniowanie rentgenowskie, które pokrywa się z danymi dotyczącymi szybkiego błysku radiowego z kwietnia ubiegłego roku. Kluczowy w badaniach okazał się CHIME, operujący na szerokim zakresie częstotliwości. W efekcie może monitorować obszar nawet 500-krotnie większy niż zazwyczaj.

Jak na razie nie ma pewności, czy magnetary to jedyne źródła szybkich błysków radiowych. Istnieje możliwość, że istnieją również inne odpowiedzialne za to obiekty, a nawet że jesteśmy w stanie wykrywać wyłącznie najsilniejsze FRB, pomijając dziesiątki słabszych. Jednym z możliwych sposób na wykorzystanie tych magnetarów wydaje się użycie ich w formie sond kosmologicznych do badania rozkładu elektronów i pól magnetycznych we wszechświecie.

