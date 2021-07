Szczegóły o Intel Core i9-12900K. Oto flagowiec Alder Lake-S i nie tylko

Procesory Alder Lake-S w formie Intel Core 12. generacji nadchodzą wielkimi krokami i zadebiutują jeszcze w tym roku, co potwierdzają okazjonalne wycieki próbek inżynieryjnych. Dziś przykładowo poznaliśmy szczegóły o Intel Core i9-12900K i nie tylko, dzięki wyciekowi opublikowanemu na forach NGA.cn.

Dla przypomnienia, procesory Alder Lake-S będą pierwszym poważnym odejściem Intela od homogenicznej struktury rdzeni do heterogenicznej. Podwaliny pod to położyła technologia Intel Hybrid, dzieląc rodzaje fizycznych rdzeni CPU na te wydajne i energooszczędne, co od lat występuje w sektorze SoC dla smartfonów. Przykład tego, jak Intel wykorzysta te nowe możliwości widać przede wszystkim w sektorze mobilnym, który już wyciekł, ujawniając planowane konfiguracje.

Wśród nich nie zabrakło flagowych mobilnych Core Alder Lake, które miały do zaoferowania łącznie 16 rdzeni, z czego połowa była tymi wydajnymi, wspierającymi HyperThreading i osiągającymi wyższe taktowania. Ta sama konfiguracja jest obecna we flagowym Alder Lake-S w postaci Intel Core i9-12900K. Na to przynajmniej wskazuje najnowszy wyciek.

Intel Core i9-12900K bez tajemnic, choć dopiero we wczesnej fazie inżynieryjnej

Wedle nieoficjalnych informacji próbka kwalifikacyjna flagowego procesora Alder Lake-S Intel Core i9-12900K z 8 dużymi rdzeniami o taktowaniu Turbo dla jednego rdzenia na poziomie 5,3 GHz i 8 małymi o taktowaniu 3,9 GHz. Daleko więc obecnej formie i9-12900K do 5,5 GHz, o których plotkowano, ale 5,3 GHz i tak imponuje.

Obok potężnej i9 pojawił się także procesor i7-12700K oraz i5-12600K, oferujące kolejno konfiguracje 8/4 i 6/4, a cała trójka została nawet przetestowana w Cinebench R20. Tam układy uzyskały:

Intel Core i9-12900K (QS): 11300+

Intel Core i9-12900K (ES2): 9300+

Intel Core i7-12700K: 9500+

Intel Core i5-12600K: 7400+

Spekulacyjny wynik ponad 11300 punktów, którego obliczono na podstawie wyższego zegara Turbo, oznaczałby, że Core i9-12900K przewyższyłby 16-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 5950X, który w tym teście osiąga około 10400 punktów. Jednak pewne są tylko 9300 punkty, które dokładnie uzyskała przetestowana próbka.

Taka wydajność tak naprawdę nie dziwi. Intel w swoich Alder Lake zawarł zarówno zupełnie nową, dopracowaną technologię jak i wreszcie 10 nm proces produkcji Enhanced SuperFin. Po kilkuletniej dominacji AMD w tym segmencie Intel musiał po prostu wziąć się w garść i najwyraźniej wziął, ale na pewne wyniki poczekamy najpewniej do czwartego kwartału bieżącego roku.

