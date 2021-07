Kolejne szkodliwe aplikacje znalezione w Google Play

Sklep Google Play wciąż jest udoskonalany pod kątem wykrywania zagrożeń, jednak nadal zabezpieczenia nie są idealne. Teraz znaleziono aż dziewięć szkodliwych aplikacji, które choć zniknęły ze sklepu, to ze smartfonów trzeba odinstalować je samodzielnie.

W Google Play znaleziono aplikacje kradnące dane logowania do Facebooka

Jak uniknąć instalacji szkodliwych aplikacji? Pobrać je z zaufanego źródła. Należy jednak pamiętać, że zabezpieczenia oficjalnych sklepów, takich jak Google Play nie są idealne, a cyberprzestępcy wciąż wymyślają nowe sposoby na wyłudzenie danych od użytkowników. Dobitnie świadczy o tym raport firmy Dr. Web zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Badacze odnaleźli aż 9 aplikacji, w których zidentyfikowano rtrojana (Android.PWS.Facebook.13, Android.PWS.Facebook.17 i Android.PWS.Facebook.18 )

Czytaj też: Zdecydowanie musimy zacząć ustawiać bezpieczniejsze i bardziej różnorodne hasła

Aplikacje miały za zadanie ukraść dane do logowania w serwisie Facebook, co mogło posłużyć przestępcom do kolejnych oszustw, takich jak wyłudzenia pieniędzy „na Blika”. Wśród znalezionych aplikacji znalazł się program do edycji zdjęć, apka z horoskopem czy też taka, mająca zabezpieczyć nasz aplikacje. Były to dość popularne programy, a taki PiP Photo pobrano z Google Play przeszło 5 000 000 razy.

Poniższe aplikacje zostały już usunięte z Google Play, jednak jeśli posiadacie je na swoich smartfonach musicie odinstalować je sami. I to najlepiej jak najszybciej.

Czytaj też: Komisja Europejska bierze na celownik niechciane usługi abonamentowe

Processing Photo

PiP Photo

App Lock Keep

Lockit Master

Rubbish Cleaner

Hororscope Daily

Horoscope Pi

App Lock Manager

Inwell Fitness

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News