T-Mobile przyśpiesza LTE i robi miejsce na 5G kosztem sieci 3G

T-Mobile poinformował o trwających pracach nad wyłączeniem sieci 3G. Dzięki temu operator robi miejsce na sieć 5G oraz rozpędza LTE.

T-Mobile wyłącza 3G. Dlaczego nie 2G?

Logicznym wydaje się, że operatorzy powinni wyłączać najstarszą dostępną technologię. A taką obecnie jest sieć 2G, czyli GSM. Dlaczego więc T-Mobile wyłącza 3G, co robią też inni operatorzy na całym świecie?

Użycie 3G w sieciach komórkowych jest marginalne. W przypadku T-Mobile tylko 3% danych jest przesyłanych w sieci 3G. Co nie tłumaczy nam, dlaczego nie jest wyłączane 2G? Otóż w sieci 2G, czyli GSM, działa wiele urządzeń podłączonych do Internetu, ale przesyłających znikome ilości danych. Wśród nich znajdziemy m.in. wszystkie bankomaty i terminale płatnicze, jak również np. inteligentne liczniki wody czy prądu. Wymiana tych urządzeń na nowe, kompatybilne np. z siecią LTE, to wręcz karkołomne przedsięwzięcie. Dlatego też nie spodziewajmy się, że sieć 2G zostanie szybko wyłączona.

Co daje wyłączenie sieci 3G?

Usługi komórkowe działają na różnych pasmach częstotliwości. W każdym paśmie operator ma wydzielony pewien fragment częstotliwości. Za który uiszcza opłatę na rzecz Skarbu Państwa, poprzez UKE. Pasma nie są z gumy, a liczba urządzeń z nich korzystającej stale rośnie. Są to głównie nowe urządzenia, korzystające z nowych systemów łączności. Wyłączając starą technologię działającą w danym paśmie, można ją zastąpić nową.

Po wyłączeniu sieci 3G w paśmie 2100 MHz T-Mobile może na niej uruchomić zarówno sieć LTE, jak i 5G.

Wyłączenie 3G przyśpiesza LTE i robi miejsce sieci 5G

Od stycznia 2021 roku, średnia prędkość Internetu LTE T-Mobile w rankingach serwisu Speedtest.pl wzrosła o 11 Mb/s. Jest to możliwe dzięki wyłączeniu sieci 3G i uruchomieniu w jej miejscu sieci LTE.

Na obszarach, na których nie działa sieć 5G T-Mobile, 3G jest wyłączane w pierwszej kolejności. Przekłada się to na 10% wzrost pojemności sieci LTE. W drugiej kolejności 3G jest wyłączane tam, gdzie dostępna jest sieć LTE oraz 5G.

T-Mobile planuje całkowite wyłączenie 3G najpóźniej w 2023 roku. Po paśmie 2100 MHz wyłączane będzie 3G w paśmie 900 MHz.

