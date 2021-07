Test Tenda RX9 Pro. Szybki Internet za dobre pieniądze

Router nigdy nie znajduje się wśród priorytetowych wydatków polskich gospodarstw domowych. Jeśli jednak chcemy mieć szybki Internet, jest to wydatek konieczny. Ale czy faktycznie trzeba wydawać dużo na router? Sprawdzimy jak to wygląda w przypadku relatywnie taniego routera Tenda RX9 Pro.

Specyfikacja Tenda RX9 Pro

wymiary 272,44 x 162,85 x 43,71 mm, masa 447 gramów,

2-rdzeniowy procesor 1,6 GHz,

4 anteny (6 dBi),

Wi-Fi ax (2,4 GHz, 5 GHz), MU-MIMO 2×2:2, OFDMA,

deklarowana prędkość do 2402 Mb/s (5 GHz) i do 574 Mb/s (2,4 GHz),

port – 1x WAN (1 Gb/s), 3x LAN,

DHCP, Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ Host, TWT, IPTV, SSID Broadcast, Transmission Power, Beamforming, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3, WPS, Client Filter, Wireless Security,

obsługa z aplikacji mobilnej,

cena: 349 zł.

W zestawie znajdziemy sporych rozmiarów zasilacz oraz kabel Ethernetowy w formie stosunkowo płaskiej taśmy.

Tenda RX9 Pro jest tani i… tanio wygląda

Pod względem wizualnym Tenda RX9 Pro raczej nikogo nie rzuci na kolana. Router trochę niepotrzebnie udaje urządzenie gamingowe, ale taka stylistyka zapewne znajdzie swoich zwolenników.

Obudowa jest wykonana z plastiku przeciętnej jakości. W przedniej części znajduje się niewielka dioda sygnalizująca stan pracy. Z kolei porty są umieszczone tradycyjnie, na tylnej ściance.

Dużym plusem jest możliwość powieszenia routera na ścianie. Na spodzie znajdziemy specjalne otwory.

Prosta konfiguracja za pomocą smartfonu lub komputera

Po podłączeniu routera do zasilania oraz Internetu, pozostaje nam przejśc przez konfigurację. Metody są dwie – albo wchodzimy na stronę internetową panelu administracyjnego, albo korzystamy z aplikacji Tenda WiFi.

W obu przypadkach konfiguracja jest banalnie prosta. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą ręcznie wpisać parametry sieci, takie jak adres IP, czy adresy serwerów DNS. Mniej zaawansowani mogą śmiało zdać się na automatycznie wczytane parametry.

Później pozostaje już tylko ustawić nazwę i hasło do sieci, o ile nie chcemy korzystać z domyślnych i… używamy.

Zarówno w aplikacji mobilnej, jak i panelu administracyjnym znajdziemy szereg różnych opcji. Takie jak czarna lista stron, kontrola rodzicielska, sterowanie telewizją IPTV, wirtualne serwery… Bardziej zaawansowani użytkownicy znajdą tu praktycznie wszystko, czego potrzeba do zarządzania routerem.

Tenda RX9 Pro zapewnia szybki transfer i gorące… doznania?

Muszę przyznać, że już dawno nie spotkałem się z tak mocno grzejącym się routerem. Temperatura obudowy potrafi dochodzić do 60 stopni Celsjusza, a w jej wnętrzu jest zapewne jeszcze cieplej. Nie wpływa to w żaden sposób na pracę routera, ale przy kwiatkach lepiej go nie ustawiać.

Tenda RX9 Pro oferuje szybkie Wi-Fi 6, ale też funkcje dodatkowe, poprawiające zasięg sieci. Tak działa np. kolorowanie BSS redukująca zakłócenia pracy sieci na sąsiednich kanałach. Rzecz przydatna, szczególnie w blokach, gdzie mamy dookoła dużo sieci Wi-Fi.

Do testu wykorzystałem łącze UPC 600/600 Mb/s. Średni wynik pięciu pomiarów wykonanych na MateBooku X Pro 2021 i aplikacji Pro Speedtest zaokrągliłem w dół do pełnej wartości i zestawiłem je z prędkością podstawowego routera z zestawu UPC. Tak wygląda mieszkanie testowe, powierzchnia ok 60 m2. Router stoi w miejscu czerwonej kropki.

A oto wyniki w megabitach na sekundę:

Router bez problemu jest w stanie zapewnić Internet w średniej wielkości mieszkaniu, wykorzystując przy tym dostępną prędkość łącza. Przy większej powierzchni do pokrycia prędkość Internetu wyraźnie spada. Po wyjściu z mieszkania i przejściu na koniec ok 30-metrowego korytarza, uzyskiwane prędkości spadały poniżej 100 Mb/s.

Tenda RX9 Pro to dobry, budżetowy router

Tenda RX9 Pro będzie bardzo dobrym wyborem dla osób szukających budżetowego rozwiązania zapewniającego wykorzystanie możliwości posiadanego łącza Internetowego. Do mieszkania o powierzchni do 60-70 metrów lub niewielkiego domu będzie optymalnym wyborem.

Niska cena wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Jak np. małą liczbą dostępnych portów, przegrzewaniem się obudowy, czy skromną jedną diodą sygnalizującą stan pracy. Są to jednak rzeczy, które nie wpływają na pracę routera. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu i z tym radzi sobie bardzo solidnie, w bardzo korzystnej cenie.

