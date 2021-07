USA testuje satelity CubeSat z HBTSS przeciw pociskom balistycznym

Wykorzystywane od lat satelity CubeSat z HBTSS działają już aktywnie na służbie Agencji Obrony Przeciwrakietowej amerykańskiego Departamentu Obrony. Są na niej już od dłuższego czasu w ramach Block 1 misji CNCE (CubeSat Networked Communications Experiment), która ma doprowadzić do opracowania systemu obrony przeciw wrogim pociskom balistycznym i hipersonicznym.

Pociski hipersoniczne i balistyczne mają jedną wspólną cechę, pomijając to, że ich uderzenia w cele są równie dewastujące. W obu przypadkach te pociski naddźwiękowe (najczęściej) wznoszą się wysoko ponad nasze głowy za sprawą silników rakietowych, aby następnie skierować się w kierunku celu, korzystając z ziemskiej grawitacji. Przyciąganie ziemskie nadaje im pęd idący w tysiące kilometrów na godzinę, więc nawet bez głowicy są w stanie dokonać sporych zniszczeń w momencie uderzenia.

Problemy z tymi pociskami sprowadzają się do tego, że obrona przed nimi jest trudna. Nic więc dziwnego, że największe mocarstwa świata zaczęły je tworzyć i ulepszać, a tam, gdzie pojawia się zagrożenie, musi też pojawić się sposób na jego zwalczanie. Do tego USA dąży w ramach swojego programu CNCE, który 30 czerwca objął wystrzelenie satelitów CubeSat z HBTSS na trzymiesięczną misję na orbicie.

Trwają już testy satelitów CubeSat z HBTSS

Mowa dokładnie o parze CubeSat, które służą do opracowania systemu śledzenia wrogich pocisków balistycznych i hipersonicznych od wystrzelenia do zderzenia. Są w stanie tego dokonać za sprawą wspominanego HBTSS, czyli czujnika Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, którego różne wersje są opracowywane przez konkurujące ze sobą nawzajem firmy Northrop Grumman, Raytheon, Leidos i L3Harris.

Po rozmieszczeniu na pokładzie satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, systemy oparte na HBTSS mają na celu śledzenie pocisków hipersonicznych we wszystkich fazach ich lotu. Odpowiadają też za przesyłanie związanych z nimi danymi do centrów dowodzenia i systemów przechwytujących w celu identyfikacji i zniszczenia zagrożenia. W tym celu cała konstelacja satelitów będzie musiała komunikować się ze sobą, a także bezpośrednio z pociskami przechwytującymi.

Jednak wizja rozbudowanej konstelacji jest odległa. Wystrzelone w kosmos przy użyciu rakiety zamontowanej w samolocie dwa satelity CubeSat o wielkości bochenka chleba (przed rozłożeniem paneli słonecznych) dopiero zademonstrują, jak wykorzystać sieciową łączność radiową między satelitami na orbicie, aby wesprzeć przyszły system obrony przeciwrakietowej z użyciem HBTSS. Prace nad tym mogą być długie, dlatego wybór CubeSat, czyli tanich i prostych satelitów nie dziwi.

