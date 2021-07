GAO alarmuje, że utrzymanie myśliwców F-35 może stać się ogromnym problemem

Myśliwce F-35 Joint Strike Fighter, to przykład cudu bojowej awioniki, który może paść ofiarą budżetu. Nie dość bowiem, że za F-35 trzeba było płacić, jak za zboże, to ich utrzymanie i wysyłanie na misje jest kolejnym srogim wydatkiem, który pozostawia po sobie ogromne dziury w budżecie.

Amerykańskie GAO, czyli Government Accountability Office, które patrzy na rączki rządowi USA, to bezpartyjne ramię Kongresu, wyspecjalizowane w krytycznym spojrzeniu na wydatki rządowe. Niedawno wydało specjalny raport, wedle którego to Pentagon jest na dobrej drodze, aby przeznaczać na wsparcie F-35 o wiele miliardów za dużo. Mowa o wydawaniu dodatkowych sześciu miliardów dolarów więcej w przyszłości, niż pierwotnie planowano.

Same w sobie myśliwce F-35A kosztują 78 milionów dolarów. Tyle trzeba wyłożyć na zakup każdego z nich, choć to ponad 1,5 razy więcej, niż pierwotnie planowano. Inflacja zrobiła jednak swoje, a koszty eksploatacji F-35, wokół których obawy pojawiają się regularnie, tylko dopełniają dzieła zniszczenia.

Każda godzina lotu myśliwców F-35 jest tak droga, że GAO sugeruje Pentagonowi ograniczenie ich operacyjnych możliwości

Kiedy GAO tworzyło raport, każda godzina lotu wszystkich trzech wersji F-35 kosztowała 38000 dolarów za godzinę lotu. To znacznie więcej niż pierwotnie planował wydawać na to Pentagon, który chce, aby ta cena spadła do 25000$ do 2025 roku, co odpowiada poziomowi myśliwca F-16, którego F-35A zastępuje. Wedle agencji jest to jednak niemożliwe, a koszty najbardziej generuje ponoć samo utrzymanie właściwości maskujących F-35, których brakuje starszym F-16.

Dlatego też GAO szacuje, że do 2036 roku Pentagon może wydawać dodatkowe 6 miliardów dolarów rocznie na utrzymanie całej floty 2443 samolotów, jakimi ma zamiar operować. Dlatego raport sugeruje Pentagonowi obniżenie rocznych kosztów operacyjnych o 3,7 mln dolarów w przypadku F-35A Sił Powietrznych, 2,3 mln dolarów w przypadku F-35B Korpusu Piechoty Morskiej oraz 2,4 mln dolarów w przypadku F-35C, czyli wersji Marynarki Wojennej specjalnie dla lotniskowców.

Szacunki są jednak nieco przesadzone, bo raport GAO nie przewidział, że cena za godzinę lotu F-35 spadnie i rzeczywiście, wynosi obecnie nie 38000, a 33000 dolarów. To spory spadek, ale nie ostatni i nic w tym dziwnego, jako że Pentagon jest zaangażowany w dalsze redukcje cen.

