VAT na zamówienia z AliExpress wprowadzony. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Od dziś, 1 lipca, obowiązuje podatek VAT na wszystkie zamówienia z Chin, a także z innych krajów spoza Unii Europejskiej. Będzie drożej, co już możemy zauważyć na popularnych platformach sprzedażowych pokroju AliExpress.

Podatek VAT nie tylko na zamówienia z AliExpress

Piszemy o tym serwisie głównie dlatego, że praktycznie każdy w naszym kraju go zna, a wielu regularnie z niego zamawia. Do tej pory dodatkowe opłaty musieliśmy ponosić, jeśli kupiliśmy przedmiot o wartości wyższej niż 150 euro. Wówczas naliczano opłaty celno-skarbowe. Małe przesyłki były zwolnione z wszelkich naliczeń. Dzięki temu za grosze można było kupić produkty, które w Polsce czy w Unii pośrednicy sprzedawali z czasem kilkukrotną przebitką.

Z tanimi zakupami jednak koniec. 1 lipca, czyli dziś, wdrożony został pakietu e-commerce. W praktyce oznacza to dla nas tylko i wyłącznie dodatkowe opłaty podczas zakupów na AliExpess, Wish, Shein, Banggood i wielu innych platformach handlowych z Azji lub innych krajów spoza UE. W Polsce VAT wyniesie 23% i już możemy zauważyć, że doliczany jest podczas zakupów chociażby na AliExpress. Cena podczas wyszukiwania i wejścia w dany przedmiot się nie zmieni, dopiero kiedy przejdziemy do finalizacji zakupu znajdziemy w podsumowaniu kwotę podatku, jaki zostanie doliczony do ceny produktu.

Wygląda to w ten sposób:

W przypadku towarów zamówionych przez 1 lipca, kiedy to serwisy nie mogły naliczyć podatku, nasze paczki zostaną prawdopodobnie skierowane do odprawy celnej. Oznacza to, że przy odbiorze prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze coś zapłacić. Jedyny plus jest taki, że obecnie o kosztach jesteśmy poinformowani od razu i od razu też je uiszczamy. Jest to więc rozwiązanie bardzo wygodne.

