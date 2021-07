Xiaomi Mi 12 może zadebiutować jeszcze w tym roku?

Najnowsze doniesienia wskazują, że Xiaomi Mi 12, wyposażony w najnowszy procesor Qualcomma, zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Xiaomi Mi 12 z procesorem Qualcomm Snapdragon 895

Następca obecnego flagowego procesora firmy Qualcomm będzie najprawdopodobniej oznaczony numerem 895 i opracowany w 4 nm procesie litograficznym. Miał on zadebiutować wraz z końcem tego roku, więc pierwsze urządzenia, które zostaną w niego wyposażone debiutowały by dopiero w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Tymczasem najnowsze doniesienia wskazują, że na premierę mobilnej platformy Snapdragon 895 nie będziemy musieli tak długo czekać, a co za tym idzie – również na smartfony z tym chipsetem. O jakie modele dokładnie chodzi? Przeciek ujawniony przez leakstera Ice Universe wskazuje na Xiaomi Mi 12, którego premiera miałaby się odbyć jeszcze w tym roku, konkretnie w grudniu. Warto wspomnieć, że także dyrektor generalny Lenovo powiedział, iż pierwsze urządzenie ich firmy ze Snapdragonem 895 pojawi się przed 2022 rokiem.

Jeśli to prawda, to końcówka roku przyniesie nam smartfon z topowym procesorem, ale również z apartem o rekordowej rozdzielczości 192 Mpix i 1-calową matrycą(w modelu Ultra). Ma być on także wyposażony w rekordowe ładowanie przewodowe o mocy 120W oraz bezprzewodowe o mocy 100W. Biorąc pod uwagę fakt, jak szybko Xiaomi wypuszcza nowe modele można się spodziewać, że będzie chciał wyprzedzić konkurencję i jak najszybciej zaprezentować nam Xiaomi Mi 12.

