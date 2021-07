Zdjęcia Radeon RX 6600 XT. Wyciekła też wydajność i data premiery

Na tę kartę AMD czekamy od pierwszych zapowiedzi na tegorocznych targach CES, a jej premiery razem z mniej wydajnym wariantem „bez XT” jak nie było, tak nadal nie ma. Dziś jednak wyciek przedstawiający wydajność, datę premiery i zdjęcia Radeon RX 6600 XT jasno wskazał, że debiut nie może być odległy.

Serwis Videocardz zabezpieczył najważniejsze zdjęcia udostępnione na chińskim forum Tieba Baidu i dobrze, bo oryginalny post został już usunięty. Po raz pierwszy możemy tym samym rzucić okiem na zdjęcia Radeon RX 6600 XT w wersji tego typu, bo już w maju do sieci wpadła pojedyncza fotka przedstawiająca tylko część modelu referencyjnego, który na dodatek różnił się nieco od tego dzisiejszego.

Powyżej możecie rzucić okiem na wcześniejsze zdjęcie, a poniżej na świeżą dostawę nowych, które pokazują ten model z dwuwentylatorowym systemem chłodzenia z dosyć prostym aluminiowym radiatorem. Ten jasno wskazuje, że rozgrzewać się ten model za bardzo nie będzie i nic dziwnego, bo na jego pokładzie obok 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na 128-bitowej magistrali znajdzie się rdzeń Navi 23 z 2048 procesorami strumieniowymi.

Radeon RX 6600 XT będzie więc mainstreamowym modelem, którego wydajność również wyciekła z tego samego źródła. Niestety test obejmuje tylko sprawdzian w benchmarku Ludashi, gdzie Radeon RX 6600 XT przewyższa znacząco wydajność GeForce RTX 3060 Ti, a nawet ujawnionego niedawno RTX 3070 Ti, co jasno wskazuje, że cena zamiast spodziewanych 250-300$ może sięgać poziomu 400 dolarów.

To jednak tylko spekulacje, bo sam benchmark do specjalnie wiarygodnych nie należy. Podobnie zresztą, jak same daty premiery, które ponoć wyznaczono na 29 lipca (ujawnienie) i 11 sierpnia (premiera rynkowa).

Co ciekawe, karcie Radeon RX 6600 XT nie będzie jednak towarzyszyć wariant RX 6600 o podobnej pojemności Infinity Cache (32 MB) i konfiguracji pamięci, ale z opcją sięgnięcia po 4 GB wariant GDDR6. Tak przynajmniej podają najnowsze doniesienia od @coreteks, które należy oczywiście traktować w formie plotek. Wedle nich wariant „bez XT” nie zadebiutuje przed wrześniem, a pod koniec obecnego roku na rynek mają wpaść najtańsze Radeony RX 6500 z GPU Navi 24.

