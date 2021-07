Technologie NVIDIA RTX dla ARM. DLSS już w formie SDK

NVIDIA najwyraźniej czuje na karku oddech AMD i technologii FSR, bo po niespełna trzech latach od premiery DLSS trafiła do pakietu SDK i razem z całym dobrodziejstwem inwentarza nowych kart GeForce doczekała się kompatybilności z Linuxem i architekturą ARM. Te możliwości doczekały się ujawnienia i pokazu na tegorocznym GDC.

DLSS już w SDK i na Linuxa

Zacznijmy może od technologii DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling, której implementacja stała się łatwiejsza i bardziej elastyczna, niż kiedykolwiek, dzięki aktualizacji DLSS SDK (w wersji 2.2.1). Ta nie tylko usprawnia kwestię integracji DLSS w grach, ale też zapewnia obsługę systemu Linux, co po pełnoprawnej premierze FSR jest dobrych ruchem. Nawet pomimo tego, że DLSS rozkłada technologie AMD na łopatki pod kątem powszechności, będąc zaimplementowaną w ponad 60 grach.

Nowości w DLSS 2.2.1 sprowadzają się do suwaka, umożliwiającego dostosowanie poziomu wyostrzania i zmiękczania wedle osobistych preferencji, automatycznej ekspozycji i trybu, który zapewnia optymalną jakość obrazu dla określonej rozdzielczości. Z kolei kwestia natywnego wsparcia w systemie Linux z procesorami x86 jest następstwem wprowadzenia DLSS do gier z API Vulkan z wykorzystaniem Protona.

RTX dla ARM. NVIDIA otwiera się na nowe platformy

Kolejnym ważnym ogłoszeniem były technologie NVIDIA RTX dla ARM, co oznacza tyle, że NVIDIA umożliwiła platformom opartym o rozwiązania ARM na korzystanie z DLSS, Optix NRD, czy różnych form Ray Tracingu. Na cuda jednak nie liczcie, bo do działania te systemy nadal wymagają karty GeForce RTX. W testach z udziałem Wolfenstein: Youngblood z Bethesda Softworks i MachineGames, a także The Bistro z Open Research Content Archive aktywowano ray tracing w czasie rzeczywistym z zestawem łączącym RTX 3060 z procesorem MediaTek Kompanio 1200 od ARM.

Kompatybilność w ramach SDK dla ARM i Linuxa zapewniono technologiom:

Deep Learning Super Sampling (DLSS)

RTX Direct Illumination (RTXDI)

RTX Global Illumination (RTXGI)

NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD)

RTX Memory Utility (RTXMU)

To ogłoszenie odbiło się szerokim uznaniem w branży. Poniżej możecie przeczytać, co do powiedzenia na ten temat miał wiceprezes ds. inżynierii z Epic Games oraz starszy kierownik w sprawie silnika graficznego Unity.

Rozszerzenie obsługi RTX na Arm i Linux przez NVIDIA może przynieść korzyści grom i branżom, takim jak motoryzacja, gdzie wiodący producenci wykorzystują Unreal Engine nie tylko do wizualizacji projektu, ale także do cyfrowych kokpitów i systemów informacyjno-rozrywkowych. Zawsze z zadowoleniem przyjmujemy zaawansowane funkcje i pakiety SDK, które można wykorzystać na wielu platformach. – skomentował nowości Nick Penwarden.

Obsługa RTX dla Arm i Linux otwiera nowe możliwości dla twórców gier, aby zapewnić bardziej wciągające wrażenia na szerszej gamie platform. Dzięki najnowocześniejszym funkcjom graficznym GeForce RTX programiści Unity wybierający platformy Arm będą mieli więcej narzędzi do tworzenia. – mówi Mathieu Muller..

