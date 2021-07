Przyszłość nadeszła? Dzięki QuantWare możemy kupić kwantowy procesor Soprano

Świat ma wiele dóbr niedostępnych obecnie dla zwykłego Kowalskiego. Jednak dziś nie mowa np. o procesorach serwerowych, a czymś jeszcze bardziej poza naszym zasięgiem. Czy jednak aby na pewno? Okazało się bowiem, że firma QuantWare sprzeda swój kwantowy procesor Soprano każdemu zainteresowanemu, choć grupą docelową są firmy oraz uniwersytety.

Fakt, że kilka dekad temu komputery zajmowały całe pomieszczenia, a dziś przyjmują postać gadżetów nie tylko mieszących się w kieszeni, ale też zegarków, idealnie obrazuje postęp technologiczny. Podobnie jednak jak teraz patrzymy na nasze stare konsole, płyty, czy kasety, kiedyś w przyszłości będziemy zapewne wspominać z rozbawieniem czasy sprzed kwantowej rewolucji.

Czytaj też: Czy karta graficzna może przetrwać pożar?

Matthijs Rijlaarsdam, jeden z założycieli holenderskiego startupu QuantWare powiedział serwisowi Ars Technica, że obliczenia kwantowe osiągną „punkt przegięcia” przed 2025 rokiem i wtedy będą regularnie dostarczać odpowiedzi na problemy, których nie można obliczyć przy użyciu klasycznego sprzętu. Wtedy ponoć ma nadejść rynkowa rewolucja i wtedy też firma QuantWare będzie już cieszyć się ugruntowaną pozycją, oferując procesory kwantowe wyspecjalizowanych w określonych algorytmach.

Kwantowy procesor Soprano od QuantWare to pierwszy komercyjnie dostępny układ tego typu (QPU)

To jednak tylko spekulacje, więc wróćmy do tego co tu i teraz, a tu i teraz kwantowe procesory są niszą w świecie technologicznych. Posiadają je jedynie wyspecjalizowane i bardzo, ale to bardzo doinwestowane centra danych oraz instytuty badawcze, które mogą pozwolić sobie na wykupienie dostępu do systemu kwantowego IBM, Honeywell, czy Rigetti na ograniczony czas.

Czytaj też: Pierwsze porównania FSR z DLSS. Czy NVIDIA powinna się bać AMD?

Nic w tym dziwnego, bo utrzymanie działającego komputera kwantowego wymaga ogromnych zasobów, wśród których znajduje się m.in. nieustanne chłodzenie układu do poziomu graniczącego z zerem absolutnym. Mowa o układach wykorzystujących kubity oparte na transmonach, których największą wadą jest właśnie utrzymanie ich w temperaturze zera absolutnego.

Nasze Soprano QPU jest tym, czym Intel 4004 był dla branży półprzewodników. Nadprzewodzące kubity są wysoce konfigurowalne, łatwe do kontrolowania i bardzo skalowalne. Ta praktyczność sprawia, że ​​nadprzewodnikowe jednostki QPU są zdecydowanie najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do krótkoterminowych zastosowań obliczeń kwantowych. – mówi ponownie Matthijs Rijlaarsdam, współzałożyciel QuantWare, jak donosi HPCwire.

Czytaj też: Procesor Intel Core i9-12900K już kupicie… tyle że na czarnym rynku w Chinach

Dostępne w uniwersalnej formie albo w specjalnej konfiguracji na zamówienie procesory kwantowe QuantWare Soprano oferują skromne na tle innych układów pięć kubitów z konfigurowalną topografią. Chociaż cena nie jest znana, Soprano do klienta może trafić w stosownym pakiecie. Zamówienia można składać w przedsprzedaży z planem wysyłki w IV kwartale bieżącego roku.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News