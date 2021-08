Test chłodzenia Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360

Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 to AiO aspirujące do miana jednego z najlepszych na rynku. Jak wypadnie ono w testach?

Zawartość opakowania Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360

W opakowaniu znajdziemy kilka dodatków. Oprócz instrukcji i zestawu montażowego otrzymujemy przejściówkę 3x 4 pin -> 1x 4 pin, kontroler wraz ze złączem 3 pin, adapter 5V ARGB oraz tubkę pasty termoprzewodzącej. Bez problemów możecie więc wszystkie wentylatory podłączyć do jednego złącza na płycie głównej oraz sterować ich oświetleniem również z poziomu każdej płyty głównej mającej złącze 3 pin ARGB. Podświetleniem można też sterować poprzez kontroler zasilany ze złącza SATA. Wątpię jednak, żeby ktoś z niego skorzystał – praktycznie każda nowa płyta ma już odpowiednie złącze ARGB.

Specyfikacja Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360

Chłodnica ma wymiary 390 x 120 x 25 mm i jest wykonana z miedzi. ma ona dwa gwinty G1/4″, a same wentylatory można zamontować po jej obu stronach. Z chłodnicy wychodzą dwa węże o długości 400 mm i wymiarach 127/76 mm. Na jednym z nich znajduje się szybkozłącza, która umożliwia szybkie dodanie kolejnych chłodnic czy bloków wodnych. Producent sugeruje, że można to bez problemu połączyć np. z Eiswolf GPU AiO. Jest to na pewno ciekawe rozwiązanie, które w niektórych przypadkach może okazać się niezastąpione. Węże dochodzą do blokopompki i łączą się z nią od góry. Dodam też, że są one bardzo elastyczne, więc problemów z ich ułożeniem nie powinniście mieć.

Blokopompka ma wymiary 64 x 79 x 54,3 mm i ma podstawkę wykonaną z niklowanej miedzi. Sama pompka to model DC-LT2 o maksymalnej prędkości równej 2600 RPM. Maksymalny przepływ wynosi więc 75 l/h, a MTBF jest równe 50 tysięcy godzin. Całość powinna być zamontowana na płycie tylko w jednej orientacji – w innej napisy oraz logo nie będę dobrze wyglądały. Z blokompompki wychodzą dwa przewody – 3 pin do zasilania pompki oraz ARGB do podświetlenia.

Dołączone wentylatory to modele Rise Aurora 120 mm. Ich maksymalna prędkość wynosi 2500 RPM, ciśnienie 3,17 mmH2O, a przepływ powietrza 119,8 m^3/h. Z wentylatora wychodzi złącze 4 pin PWM oraz żeńskie i męskie ARGB. Można więc łatwo całość zsynchronizować i jednym złączem podpiąć pod płytę główną. Złącza wychodzące bezpośrednio z wentylatorów oraz blokopompki nie pasują do płyt głównych, ale odpowiednią dołączoną przejściówką całość łatwo podłączycie. Na bloku obecny jest też zatyczka, po której odkręceniu możecie uzupełnić poziom cieczy w układzie.

Czytaj też: Test chłodzenia SilverStone PF360W-ARGB

Wygląd i montaż Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360

Bez wątpienia wygląd Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 to zdecydowany plus tej konstrukcji. Wentylatory oraz blok mają podświetlenie ARGB, które znakomicie wygląda. Dodatkowo blokopomka ma okna, przez które widać ciecz. Prezentuje się to naprawdę nieźle i moim zdaniem może się podobać.

Zwróćcie uwagę, że sama podstawka jest dosyć spora. Producent nie daje tutaj montażu dla LGA1200 i deklaruje, że AiO zostało stworzone z myślą o większych procesorach. Jest za to montaż na AM4, który wykorzystałem w testach. Sam montaż jest dosyć prosty – wystarczy przyszykować śruby i przykręcić je do dołączanego do płyty backplate. Nie ma tutaj większej filozofii czy trudności.

Zebrane najważniejsze parametry Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360

Wymiary chłodnicy: 390 x 120 x 25 mm

TDP: b.d.

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 3x Rise Aurora 120 mm

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2500 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 119,8 m^3/h

Maksymalne ciśnienie: 3,177 mmH2O

Maksymalna głośność: 31,5 dBA (pojedynczego wentylatora)

Wymiary blokopompki: 397 x 124 x 30 mm

Maksymalna prędkość pompki: 2600 RPM

Kompatybilność z podstawkami: AMD: AM4 / TR4 / sTRX4 / sWRX8 / SP3; Intel: 2011 / 2011-3 / 2066 / 3647 Narrow & Square

Gwarancja: 2 lata

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 3900X Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock X570 PG Velocita Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Pamięć RAM Team Group T-Force Vulcan Z 2x 8 GB 3000 MHz CL16 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360

Wyniki testów pokazują bardzo dobrą wydajność AiO. Nawet na 800 RPM chłodzenie spokojnie daje sobie radę z procesorem. Na maksymalnych obrotach wentylatorów wydajność jest świetna, ale jest tutaj jeden problem.

Kultura pracy już od 1800 RPM jest naprawdę słaba. Przy 2500 RPM AiO jest okropnie głośne i w takich warunkach ciężko jest mówić o komfortowej pracy niezależnie od wydajności. Na szczęście już w okolicach 1200 RPM jest w miarę dobrze, a na 800 RPM zupełnie nie usłyszycie testowanego chłodzenia.

Czytaj też: Test chłodzenia XPG Levante 360

Test Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 – podsumowanie

Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 kosztuje ok. 900 zł. Jest to bardzo fajne AiO przystosowane pod większe procesory. Chłodzenie moim zdaniem znakomicie wygląda i w obudowie z oknem będzie się fajnie prezentowało. Sam montaż na AM4 jest prosty (pamiętajcie tylko, że nie ma montażu pod LGA1200) i tutaj nie ma żadnej trudności.

W testach chłodzenie zaprezentowało bardzo dobrą wydajność, w szczególności na wyższych obrotach wentylatorów. Szkoda jednak, że już nawet na 1800 RPM jest dosyć głośno, przy maksymalnych obrotach wentylatorów jest strasznie głośno. Na szczęście na mniejszych obrotach da się uzyskać ciszę, a sama wydajność nadal pozostaje całkiem niezła. Plusem chłodzenia jest też możliwość rozszerzenia go o kolejne bloki.

Ogólnie oceniam Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 pozytywnie i moim zdaniem warto wziąć go pod uwagę w szczególności jeśli planujecie zakup większego procesora, np.: Threadrippera.

Za dostarczenie procesora AMD Ryzen 9 3900X dziękuję sklepowi X-Kom.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News