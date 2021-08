Autonomiczny łuk z aimbotem. Z nim nie trafić w cel, to jak wygrać

Jeśli interesują Was domowej roboty wynalazki, które wręcz proszą się o opatentowanie, to anglojęzyczny kanał Stuff Made Here, zapewni Wam interesujące seanse na długie godziny. Świetnym przykładem na potwierdzenie tego jest ostatni wynalazek inżyniera Shane Wighton’a, który opracował swój własny autonomiczny łuk z aimbotem.

Każdy, kto grał w strzelanki online z pewnością kojarzy koncepcję aimbota. To niedozwolona forma programu, która gwarantuje, że nigdy nie spudłujecie przy kontakcie z wrogiem. System bowiem automatycznie namierza cel i choć zwykle to po naszej stronie jest „naciśnięcie spustu”, czyli kliknięcie myszki, to są też wersje, które nawet klikania nie wymagają. W przypadku tego autonomicznego łuku, czy po prostu łuku z aimbotem, program przyjmuje ten drugi scenariusz.

Autonomiczny łuk z aimbotem to nie nowa broń w grze wideo, a rzeczywiste dzieło pomysłowego inżyniera

Trwający ponad 17-minut film jest pełny wyjaśnień tego, jak dużo nakładu pracy i sprzętu wymagał wynalazek tego typu, bo jak możecie się domyślić, na standardowym łuku się nie skończyło. Zapewnienie mu możliwości trafienia za każdym razem obejmowało skonstruowanie dwóch zautomatyzowanych elementów z wykorzystaniem serwomechanizmów i wydruków z drukarki 3D.

Do tego doszło aż osiem wyspecjalizowanych kamer OptiTrack, mających za zadanie śledzić cel i łuk w przestrzeni w połączeniu ze szeregiem specjalnych kuleczek oraz autorskie oprogramowanie. Innymi słowy, samo skonstruowanie wszystkiego było trudne i wymagające, ale stanowiło dopiero początek przygody. Reszta wymagała całej masy optymalizacji i dopracowywania systemu, a finalnie nawet wymiany łuku na model z górnej półki, aby wreszcie nasz inżynier mógł pokonać w pojedynku strzeleckim swoją żonę.

Finalnie łuk z aimbotem działa tak, że wypuszcza strzałę tylko wtedy, gdy łuk jest ustawiony w jednej linii z celem. Obejmuje to niwelowanie wpływu drżących dłoni, czy opadania strzały przez grawitację, ale co najbardziej imponujące, system jest też w stanie celnie strzelić w poruszające się cele.

