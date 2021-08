Beta Windows 11 dostaje kolejne nowości

Trwają intensywne testy systemu Windows 11 w kanale Beta i Dev. Warto więc sprawdzić, jakie tym razem nowości tam trafiły.

Każdy chętny może testować betę Windows 11 poznając tym samym coraz to nowe funkcje, jakie Microsoft przygotował dla swojego systemu. Wystarczy zapisać się do programu Insider i pobrać instalator z oficjalnej strony. Zmiany i ulepszenia wdrażane są na bieżąco, więc sprawdźmy, co przynosi build o numerze 22000.120.

Czytaj też: Wszystko co wiemy o Xiaomi Mi Mix 4

Poprawki błędów w systemie Windows 11

Najpierw skupmy się jednak na tym, co m.in. Microsoft poprawił tym razem:

W ustawieniach paska zadań będzie ponownie można wyłączyć wirtualny touchpad

Kiedy najedziemy na ikonę mikrofonu w rogu paska zadań, po skonfigurowaniu Cortany do aktywacji głosowej, komunikat będzie brzmiał: „Twój asystent jest gotowy do odpowiedzi”

Naprawiono problem wywołujący pętlę awarii explorer.exe

Usunięto problemy pojawiające się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pasku zadań za pomocą pióra

Microsoft nadal pracuje nad źle ładującymi się ikonami na pasku zadań

Usunięto błąd, który powodował awarię pliku explorer.exe po kliknięciu przycisku Widok zadań.

Rozwiązano problem ze stanem wysuwanego kalendarza

Usunięto dotychczasowe problemy pojawiające się przy użyciu wielu monitorów

Rozwiązano problem powodujący rozmycie ikon aplikacji na pasku zadań dla niektórych niejawnych testerów

Można już przejść do wszystkich elementów rogu paska zadań przy pomocy klawiszy WIN + B i strzałek

Naprawiono problem z ustawianiem adresu IP w ustawieniach sieci

Zlikwidowano błąd powodujący awarię ustawień zasilania i baterii.

Zadbano o odpowiednie akcenty kolorystyczne pasków postępu w Ustawieniach

Można już zapisywać niestandardowe motywy w Ustawieniach personalizacji

Usunięto problem powodujący, że przełączniki w Ustawieniach znikały po najechaniu na nie kursorem

Linki do określonych stron Ustawień będą teraz poprawnie przekierowywać do właściwej strony w Ustawieniach, gdy Ustawienia nie są jeszcze otwarte

Naprawiono parowanie przychodzącego kodu PIN Bluetooth w Ustawieniach

Ustawienia nie będą się już zawieszać po kliknięciu „Rozpoznawanie twarzy (Windows Hello)” w Ustawieniach logowania, gdy Windows Hello jest już skonfigurowany

Edycja szczegółów serwera proxy VPN w Ustawieniach nie powinna już powodować awarii Ustawień

Dodano brakujący pasek postępu podczas odinstalowywania aplikacji w sekcji Aplikacje i funkcje w Ustawieniach

Jeśli klikniesz „Opcje zaawansowane” u góry strony podczas przeglądania ustawień Windows Update, powinny otworzyć się Opcje zaawansowane

Naprawiono problem powodujący, że Eksplorator plików nieoczekiwanie nie wyświetlał zaktualizowanego paska przewijania w trybie ciemnym

Szybkie wielokrotne naciśnięcie klawisza Windows nie powinno już powodować awarii programu Start

Wprowadzono zmianę, aby poprawić wydajność uruchamiania menu Start

Naprawiono problem, który powodował, że okna nieoczekiwanie otwierały się na niewłaściwym pulpicie, gdy nie powinny

Podczas maksymalizacji niektórych okien, takich jak Eksplorator plików, granica nie powinna już sięgać do monitorów pomocniczych

Naprawiono problem, który powodował, że okno dialogowe UAC uruchamiało się w tle dla aplikacji przypiętych do paska zadań w niektórych sytuacjach

Złagodzono problem, który prawdopodobnie powoduje, że niektóre klawisze sprzętowe i przyciski nie działają na niektórych urządzeniach, w tym klawisze funkcyjne

Jakie nowości trafiły do bety?

Przede wszystkim Microsoft wprowadza nowy widżet Rodziny dla kont MSA, który jest dostępny we wszystkich językach i we wszystkich regionach systemu Windows. Dzięki niemu zobaczymy ostatnią aktywność członków dodanych do grupy rodzinnej Microsoft. Dodatkowo na pasku zadań zaczęto wprowadzać plakietki powiadomień dla ikony czatu.

Czytaj też: Samsung pracuje nad smartfonem z poruszającym się aparatem

Przycisk zamykania w oknach podglądu pasku zadań dostał ulepszenia wizualne, a podczas zmiany tła na komputerach stacjonarnych użycie opcji Wybierz tło za pomocą widoku zadań wymusi teraz przeniesienie ustawień na dowolny pulpit, na którym aktualnie się znajdujesz. Ponadto Microsoft przesunął przycisk Identyfikuj w Ustawieniach wyświetlania. Znajduje się on teraz tuż pod kontrolą rozmieszczenia monitorów. Również menu kontekstowe Eksploratora plików zostało zaktualizowano, podobnie jak przycisk „Nowy” na pasku poleceń Eksploratora plików. Microsoft informuje również, że wprowadził poprawki wykorzystania miejsca i rozmiarów miniatur w ALT + Tab, Widoku zadań i asystencie przyciągania.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News