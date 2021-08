CDA TV czyli CDA uruchamia telewizję Internetową. Nie za darmo

CDA uruchamia CDA TV, czylii dostęp do kanałów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu. Nie jest za darmo, a wręcz można powiedzieć, że jest dosyć drogo.

CDA TV tylko z CDA Premium

CDA TV to oferta telewizji składająca się z trzech pakietów. Pierwszy z nich Pakiet Powszechny będzie dostępny dla posiadaczy abonamentu CDA Premium, więc mówimy o cenie 19,90 zł miesięcznie. Znajdziemy w nim darmowe kanały telewizji naziemnej, dostępne w ramach zasady must carry.

W Pakiecie Start dostępnych będzie ponad 30 kanałów, w tym kanały z Pakietu Powszechnego. Koszt drugiego pakietu to 4 zł miesięcznie + dostęp do CDA Premium, więc realny koszt to 23,90 zł miesięcznie. Do tego mamy 14-dniowy, bezpłatny okres próbny.

Najbogatszą ofertę zawiera Pakiet Podstawowy. Znajdziemy w nim prawie 90 kanałów, a jego koszt to 30 zł + CDA Premium, czyli 49,90 zł miesięcznie.

Płatność będzie odbywać się w modelu subskrypcyjnym, podobnie jak wygląda to w przypadku CDA Premium. Najprostszą metodą jest podanie numeru karty płatniczej, z której co miesiąc pobierana jest opłata.

CDA TV zaoferuje głównie kanały FullHD oraz cztery w jakości 4K. Z oferty będzie można korzystać na terenie Unii Europejskiej. Nie będzie w tym przeszkadzać blokada regionalna.

Usługa CDA TV wystartuje już w najbliższy poniedziałek, 9 sierpnia.

