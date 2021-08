Światłowód to nie tylko Internet. Polacy szukają nowych zastosowań

Światłowód kojarzy nam się z jednym – szybkim Internetem. A wiecie, że można też z niego zrobić sejsmograf?

Światłowód to Internet. Sprawa jest jasna

Głównym i najbardziej powszechnym zastosowaniem światłowodów jest zapewnianie dostępu do Internetu. Błyskawiczne przesyłanie sygnałów w postaci zakodowanych impulsów światła już teraz pozwala na przesyłanie danych z prędkością petabitów na sekundę. I to po dnie oceanu.

W Polsce o światłowodzie wie z pewnością wiele osób, choć nadal możemy go uznać za dobro luksusowe. Choć jego udział w rynku dostępu do Internetu stale rośnie, to w 2020 roku stanowił tylko 36% pośród sposobów dostępu do sieci. Ale światłowód to nie tylko Internet, co udowadniają inżynierowie i naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej. O czym opowiedział dr inż. Paweł Marć, kierownik Zakładu Technicznych Zastosowań Fizyki, Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT-u w rozmowie z serwisem Newseria.

Światłowód jako sejsmograf i wykrywacz gazów bojowych

Możliwości światłowodu są dalekie od wyczerpania. Cały czas wynajdowane są jego nowe zastosowania. Jednym z nich, opracowanym właśnie w Wojskowej Akademii Technicznej, jest sejsmograf rotacyjny. Jest on w stanie nie tylko rejestrować drgania termiczne, ale również ruchy rotacyjne wysokich budynków oraz przewidywać tąpnięcia w kopalniach. W przeciwieństwie do klasycznych sejsmografów, ten światłowodowy wykrywa skręcanie płaszczyzny w miejscu występowania drgań. Na świecie są tylko dwa urządzenia tego typu. Drugi wytwarza francuska firma iXblue.

Istnieją też inne, znane naukowcom WAT-u zastosowania światłowodu. Jest on wykorzystywany m.in. do generowania wirów optycznych na potrzeby komputerów kwantowych, kodowania binarnego w celu zabezpieczania linii transmisyjnych, do pomiaru mikroustrojów biologicznych, jak również do pomiaru związków obecnych w powietrzu. W tym np. gazów bojowych.

Możliwość kodowania dowolnych informacji za pomocą wiązek światła, ogromne prędkości przesyłania danych i znikome opóźnienie powodują, że światłowód może mieć wiele zastosowań. To technologia, którą trudno będzie zastąpić, a jej zastosowania na przestrzeni kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat będą stale rosły. Nie ma tutaj obaw o to, że światłowody zostaną całkowicie wyparte przez technologię bezprzewodową. W wielu miejscach na pewno tak się stanie. Ale pamiętajmy, że aby nadajnik sieci komórkowej mógł bezprzewodowo wysyłać Internet w sieci 5G, czy później w sieciach 6G, musi skądś ten Internet czerpać. Ten musi mieć odpowiednio wysoką prędkość i przepustowość, a do tego wykorzystuje się i jeszcze bardzo długo będzie się wykorzystywać, właśnie światłowody.

