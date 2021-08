Cerebras CS-2, to największy procesor, przewyższający możliwościami ludzki mózg

Zapewne wiecie, jak powstają wsadzane do procesorów rdzenie krzemowe. Z wielkich wafli wycina się matryce o wielkości kilkuset milimetrów kwadratowych (bliżej 100, niż 1000), a tu proszę – pojawia się układ Cerebras CS-2, jako największy na świecie procesor, który jest sam w sobie poniekąd całym waflem. Jednak jest w tym sporo sensu, bo ten CPU w operacjach z udziałem sztucznej inteligencji przewyższa możliwościami ludzki mózg. Przynajmniej na papierze.

Największy, najwydajniejszy, niczym ludzki mózg. Procesor Cerebras CS-2, to dzieło, którego świat technologii nie zapomni

Firma Cerebras Systems pochwaliła się tym, co uważa za pierwszy taki system komputerowy na bazie sztucznej inteligencji, dorównujący skalą ludzkiemu mózgowi. Ten może bowiem obsługiwać modele SI z 120 bilionami parametrów, czyli osobnych części modelu, składających się na algorytmy uczenia maszynowego. To tym samym przewyższa 100 bilionów synaps obecnych w naszych mózgach, a w porównaniu do obecnie powszechnych sprzętów do obliczeń SI przewyższa je 120-krotnie.

Taką wydajność CS-2, czyli najszybszy procesor SI znany ludzkości, zawdzięcza już samej swojej fizyczności. Posiada bowiem aż 850000 rdzeni rozłożonych na wyprodukowanej w 7nm procesie technologicznym matrycy krzemowej o wielkości 46225 milimetrów kwadratowych. To w niej znalazło się 2,6 biliona tranzystorów i wspomnianych rdzeni. W odpowiednim połączeniu systemy na bazie CS-2 mogą oferować do 162 milionów tych wyjątkowych rdzeni zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji, aby odblokować jeszcze większą wydajność.

Przy tym wszystkim nieco skromnym wydaje się pokład najważniejszej 40 GB pamięci SRAM (nie DRAM), ale z drugiej strony wystarczy po prostu dołożyć procesorowi Cerebras CS-2 pamięć podręczną „z zewnątrz”, aby nie ograniczać rozmiaru modelu SI. To zresztą wymagało stworzenie systemu, odpowiadającemu w skali ludzkiemu mózgowi i tak oto wchodzimy najwyraźniej w nową erę dla rozwoju sztucznej inteligencji.

Cerebras Systems ciekawie rozwiązało problem skalowalności, który przy 20 petabajtach przepustowości pamięci i 220 petabitach łącznej przepustowości sieci szkieletowej stanowił ogromne wyzwanie, aby umożliwić komunikację między wieloma procesorami CS-2. To powodowało problemy nie tylko z chłodzeniem, ale też zasilaniem, bo tylko jeden CS-2 pobiera 15 kW.

Rozwiązanie? Cerebras po prostu postanowiło przechowywać wszystkie parametry modelu SI poza chipem w szafce MemoryX, jednocześnie utrzymując model na procesorach, które wtedy mogą wspólnie pracować nad danym modelem.

