Tak przełączają się atomy. Naukowcom udało się uwiecznić ten proces

Przełączanie elektroniczne jest kluczowe jeśli chodzi o zasilanie wszelkiego rodzaju urządzeń. Naukowcy ze SLAC National Accelerator Laboratory twierdzą, że udało im się uchwycić ten proces.

Ich ustalenia w tej sprawie zostały opublikowane na łamach Journal sugerują, że kluczowe w przełomowych badaniach były ultraszybkie kamery, które są w stanie uwieczniać nawet obiekty w skali atomowej. W ten sposób naukowcom udało się uwiecznić procesy zachodzące w związku z przełączaniem elektronicznym.

Badania te są przełomem w ultraszybkiej technologii i nauce. Po raz pierwszy badacze wykorzystali ultraszybką dyfrakcję elektronów, która może wykryć drobne ruchy atomów w materiale poprzez rozpraszanie potężnej wiązki elektronów na próbce, do obserwacji urządzenia elektronicznego w trakcie jego działania Xijie Wang, SLAC National Accelerator Laboratory

Zespół badawczy postanowił skorzystać ze zminiaturyzowanych przełączników wykonanych z dwutlenku wanadu, zdolnego do „przeskakiwania” między stanami izolacyjnymi i przewodzącymi w temperaturze zbliżonej do pokojowej. Dzięki temu jest on idealnym materiałem do dalszego rozwoju urządzeń elektronicznych.

W ramach kolejnych etapów eksperymentu jego autorzy użyli impulsów elektrycznych do przełączania między stanami, używając przy tym ultraszybkiej kamery zwanej MeV-UED. To właśnie ona posłużyła do wykonywania obrazów przedstawiających rozmieszczenie atomów na przełomie miliardowych części sekundy. Dzięki tego typu badaniom naukowcy będą mogli lepiej zrozumieć, jak funkcjonują elektroniczne przełączniki i zyskają informacje przydatne w projektowaniu trwalszej oraz wydajniejszej elektroniki.

