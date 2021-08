Wysoka prędkość sposobem na podróże w czasie? Naukowcy nie są przekonani

Podróże w czasie od lat zajmują umysły nie tylko naukowców, ale również zwykłych ludzi. Poświęconych im hipotez jest cała masa, a jedna z nich zakłada, iż wystarczająca zmiana prędkości powinna wywołać efekt „przeniesienia” w czasie.

Istnieją jednak co najmniej dwa problemy. Po pierwsze, ludzkość nie jest nawet bliska osiągnięcia prędkości światła. Najszybszy obiekt, który wyszedł spod ręki człowieka, będący sondą kosmiczną, poruszał się z prędkością wynoszącą „zaledwie” 150 kilometrów na sekundę.

Po drugie, prędkość światła wydaje się konieczna do przekroczenia, jeśli w ogóle myślimy o koncepcji podróży w czasie. Eksperyment Hafele-Keatinga, przeprowadzony w 1971 roku wykazał, że zegar, który znajdował się na pokładzie samolotu doświadczał wolniejszego ruchu wskazówek aniżeli zegary pozostające na powierzchni. Z kolei w ostatnich latach zaobserwowano, że zegary atomowe pracują z różnymi prędkościami, jeśli jeden porusza się szybciej niż drugi.

Podróże w czasie poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiej prędkości nie wydają się możliwe

Jest to tak zwana dylatacja czasu, a Sean Matt z Uniwersytetu w Exeter zauważa, że podróżowanie z prędkością bliską prędkości światła spowoduje, iż przemieścimy się w czasie znacznie szybciej niż pozostali. W teorii mamy więc sposób na takie podróże – niestety, mają one jednostronny charakter i nie ma z nich drogi powrotnej. Poza tym, eksperci są zgodni: prędkości światła nie da się przekroczyć – przynajmniej w ramach zasad rządzących wszechświatem, jakie są nam obecnie znane.

Co więc można powiedzieć na temat podróży w czasie? Rozwinięcie odpowiednio wysokiej prędkości może zmienić to, jak będziemy odczuwali upływ czasu, ale będzie to czysto jednostronna podróż. Nie wygląda też na to, by podróże w czasie były możliwe poprzez przekroczenie prędkości światła. Tu powód jest banalny: prędkości światła nie da się przekroczyć.

