Czy pomimo podziału Honor podzieli los Huawei?

Wygląda na to, że nieciekawy los Huawei może wkrótce podzielić także Honor. Marka znalazła się pod lupą amerykańskich polityków.

Odłączenie się od Huawei miało być nowym startem dla marki Honor

Po tym, jak USA nałożyło na Huawei sankcje uniemożliwiające kontakty handlowe, firma zaczęła notować straty. Wcześniej rozwijała się bardzo dynamicznie, ale pozbawienie dostępu do m.in. usług Google sprawiło, że sprzedaż urządzeń znacząco zmalała. Sankcje dotyczyły również submarki Honor, jednak po jej odłączeniu od firmy-matki, ograniczenia przestały obowiązywać.

Dzięki temu wraz z serią Honor 50 do urządzeń mogły powrócić usługi Google i oficjalne wersje Androida. Mowa oczywiście o urządzeniach, które na rynek trafią po premierze tej przełomowej rodziny. Miał być to nowy start dla marki i możliwość zaistnienia na smartfonowym rynku.

Czy Honor podzieli los Huawei?

Okazuje się jednak, że do Departamentu Handlu wpłynęły wnioski 14 członków Izby Reprezentantów USA. Wyrazili oni swoje zaniepokojenie możliwością wykorzystania marki Honor przez Chińską Partię Komunistyczną. Wskazywali na mocne poparcie chińskiego rządu, jakie okazywane jest firmie, co miało miejsce również w przypadku Huawei. Swoje wnioski tłumaczą również tym, że pomimo odłączenia obie firmy nadal mają wiele wspólnego, dlatego właśnie Honor, miałby zostać objęty tymi samymi zakazami.

Argumentują również, że Huawei sprzedał markę Honor tylko po to, by: „uniknąć amerykańskiej polityki kontroli eksportu, która ma na celu utrzymanie amerykańskiej technologii i oprogramowania z dala od rąk Chińskiej Partii Komunistycznej”. Jest to bardzo ciekawy i mocny argument, który z pewnością zostanie gruntownie zbadany.

Obecnie Departament Handlu zapewnił, że sytuacja analizowana jest cały czas. Jeśli dowiemy się czegoś więcej lub zapadnie jakakolwiek decyzja w tej sprawie, będziemy Was informować.

