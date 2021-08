Elektryczny motocykl Delfast Dnepr rozwinął rekordową prędkość. Szanse na wersje produkcyjną?

O ukraińskiej firmie Delfast zapewne słyszeliście przynajmniej raz, bo jej elektryczny rower Top 3.0 dzierży obecnie Światowy Rekord Guinessa, do których firma ewidentnie czuje pociąg. W swojej ofercie ma też kilka ciekawych elektrycznych jednośladów, do których może kiedyś w przyszłości dołączyć elektryczny motocykl Delfast Dnepr.

Jest to o tyle prawdopodobne, że obecnie wchodząc na główną stronę tego producenta, od razu zostaniecie poczęstowani informacją o wspomnianym Top 3.0. Ten wygląda jak prosty motocykl i tym w świetle prawa w Polsce zapewne jest, ale i tak nie uniemożliwiło mu to zdobycie rekordu „najdłuższej jazdy na jednym ładowaniu w klasie elektrycznych rowerów”. Ta wynosi aż 367,037 kilometrów, ale w tym najnowszym rekordzie w grę nie wchodził onieśmielający zasięg, a prędkość.

W próbie wziął udział nowy elektryczny motocykl Delfast Dnepr, będący obecnie poniekąd w fazie jednorazowego prototypu. Ten został opracowany specjalnie z myślą o wyścigu podczas Bonneville Speed ​​Week 2021 w celu ustanowienia nowego rekordu prędkości w kategorii motocykli Omega A. Samą nazwę możecie kojarzyć, bo przed trzema laty ukraiński specjalista co do motocykli osiągnął swoim własnym motocyklem Dnepr prędkość 168,62 km/h również w Bonnevile.

Delfast przerobił elektryczny motocykl Dnepr i osiągnął nim nowy rekord prędkości w jego klasie. Szanse na produkcyjną wersję są, ale oficjalnie nic nie wiadomo

Teraz firma Delfast jest właścicielem zarówno właścicielem praw własności intelektualnej i znaku towarowego Dnepr. Na podstawie 3-letniego motocykla firma stworzyła cacko, które podbiło rekordową prędkość na Bonneville, osiągając 172,52 km/h. Za jego kierownicą znalazł się ten sam kierowca, Serhii Malyk, do którego należało również osiągnięcie z 2018 roku (prędkość 168,62 km/h).

Niestety nadal nie posiadamy materiału wideo, który by to potwierdził i choć potencjał na produkcyjną wersję Delfast Dnepr jest, to na ten moment nie wiemy o niej nic a nic. Jak już jednak wspominaliśmy, są na to szanse, bo Delfast ewidentnie lubuje się w swoich rekordach i wykorzystuje je do marketingu.

Delfast w elektrycznym motocyklu Dnepr postarało się o całą masę ulepszeń, a w tym zaktualizowany sterownik układu napędowego, elektryczny silnik synchroniczny o mocy szczytowej 100 kW (134 KM), 1000-hercowy falownik trakcyjny i akumulator o pojemności 22000 mAh, który podobno zapewnia falownikowi dostęp do około 800 woltów napięcia.

