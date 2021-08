Klienci sieci Plus będą mogli korzystać z eSIM

Polscy operatorzy komórkowi stopniowo wdrażają standard eSIM. Jako pierwsze zrobiło to Orange, potem T-Mobile, a teraz w ich ślady poszedł też Plus.

eSIM to całkowicie wirtualna karta SIM otrzymywana drogą cyfrową. Wystarczy, że aktywujemy ją na swoim urządzeniu, a ona zapisuje się w niewielkim module, który na stałe jest wbudowany w smartfon, tablet albo smartwatch. Nie jest to więc fizyczna karta i niczego nie trzeba do telefonu wkładać. Działa jednak jak zwykła karta SIM. Tę technologię wdrożyło już u siebie Orange, jako pierwsza sieć w Polsce. Potem również T-Mobile zaczęło oferować ją swoim klientom.

Teraz eSIM wprowadza również Plus

Jak zauważa Plus, by korzystać z dobrodziejstw eSIM konieczne jest posiadanie urządzeń, których specyfikacja jest zgodna z GSMA. Wśród smartfonów, jakie Plus posiada w swojej ofercie, są to m.in. modele z serii Galaxy S21, Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip i Flip 5G, Galaxy Z Fold2 5G, a także Huawei P40 i wersja Pro. Na razie ta możliwość zarezerwowana jest jedynie dla telefonów, a na wdrożeniem je na smartwatche jeszcze trochę trzeba poczekać.

By móc w Plusie skorzystać z e-SIM należy wymienić fizyczną kartę na tę elektroniczną, można to zrobić w salonie lub na stronie internetowej operatora, po zalogowaniu się na swoje konto. Dotyczy to klientów biznesowych i fizycznych, tych z abonamentem i użytkowników oferty na kartę. Jeśli zaś chodzi o nowych klientów, to oni już w trakcie zakupu mogą podjąć decyzję, czy chcą mieć fizyczną czy może elektroniczną kartę SIM.

Plus zaznacza, że pięć pierwszych wymian karty eSIM w każdym okresie rozliczeniowym nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych opłat. Kolejne są już płatne, zgodnie z cennikiem. Usługa zostanie włączona w ciągu kilku najbliższych dni.

