Windows 11 na komputerach Mac od Apple. Cena kompatybilności? 99,99 dolarów

Firma Parallels ogłosiła właśnie najnowszą wersję swojego oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych w postaci Parallels Desktop 17. Dzięki niemu system Windows 11 na komputerach Mac od Apple zadziała bez zarzutu.

Zaczynając od tego, co najważniejsze, nowa wersja oprogramowania o nazwie Parallels Desktop 17 obsługuje nadchodzące systemy operacyjne Apple macOS Monterey i Microsoft Windows 11. To z kolei sprawia, że system Windows 11 będzie mógł ruszyć oficjalnie na wszystkich rodzajach komputerów Mac. Trzeba bowiem wiedzieć, że oprogramowanie do wirtualizacji Parallels Desktop 17 for Mac jest kompatybilne zarówno z komputerami Mac z procesorami Apple, jak i Intel Core, od których firma Apple się odwróciła.

Parallels Desktop 17 jest zoptymalizowany pod kątem systemu macOS Monterey i obsługuje różne systemy operacyjne, a w tym Windowsa 10, powoli zbliżającego się do debiutu poza środowiskiem testowym Windowsa 11 i dystrybucji Linux. Innymi słowy, maszyny wirtualne oprogramowania Parallels Desktop 17 wymagają systemów operacyjnych obsługujących architekturę ARM, kiedy działają na komputerach Mac z procesorami Apple M1.

Nasz przełom w płynnym uruchamianiu aplikacji systemu Windows 10 na komputerach Mac z systemem Apple M1 był dopiero początkiem nowego rozdziału programu Parallels Desktop for Mac w oferowaniu ulepszonych doświadczeń użytkowników korzystających z maszyn wirtualnych na urządzeniach Mac. Parallels Desktop 17 dla komputerów Mac nadal zapewnia poprawę wydajności i stabilności, a także innowacyjne, łatwe w użyciu funkcje na komputerach Intel i Apple M1 Mac, oferując użytkownikom najbardziej zaawansowane środowisko Windows na Macu. — powiedział Nick Dobrovolskiy, starszy wiceprezes ds. inżynierii i wsparcia technologicznego w firmie Parallels.

Jednak Parallels Desktop 17, to nie tylko bardziej okazałe możliwości wirtualizacji nowych systemów operacyjnych. Firma postarała się też o zapewnienie wzrostów wydajności oraz szeregu optymalizacji, co w przypadku każdego wspieranego komputera Mac sprowadza się do 6-krotnego wzrostu wydajności w operacjach OpenGL, 25% wzrostu przy operowaniu na grafice 2D i 38% wzrostu szybkości wznawiania systemów Windows, Linux i macOS.

Komputery Mac na bazie procesorów Intel odnotują do 60% szybsze połączenie internetowe, podczas gdy te na bazie układów Apple M1 znacząco poprawi wydajność w aplikacjach z API DirectX 11 (28%) i ogólnie związanych z Windowsem 10 (od 20 do 28%). Nie liczcie jednak na to, że takie oprogramowanie jest darmowe. Parallels Desktop 17 for Mac kosztuje 99,99$ za licencję wieczystą lub 79,99$ w ramach rocznej subskrypcji.

