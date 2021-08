Flagowy laptop Gigabyte AORUS wyciekł. Procesor Intel Alder Lake-P na pokładzie

Obecnie za flagowy laptop Gigabyte AORUS możemy uznać model Gigabyte Aorus 17X YD, którego litera „D” w nazwie nie wzięła się znikąd. Generację wcześniej całą serię laptopów rozpoznawało się po dopisku „YC„, co jasno wskazuje, że nowy flagowy laptop Gigabyte AORUS „17 YE5” wyciekł właśnie w bazie Userbenchmark.

Chociaż ten wyciek pod kątem wydajności nie zapewnia nam tak naprawdę żadnych informacji, to znacznie ciekawiej robi się po stronie procesora i konfiguracji pamięci operacyjnej. Samo to, że laptop pojawił się w bazie danych tego testu syntetycznego jest niefortunnym przypadkiem, co podkreśla fakt, że zdobył śmieszną ilość punktów. To jednak zdecydowanie nie było ważne dla testera – ten najpewniej chciał sprawdzić po prostu to, czy AORUS YE5 we wczesnym prototypie w ogóle skończy test.

Jednak dzięki temu wiemy, że ten 17-calowy flagowy laptop Gigabyte z rodziny AORUS sięgnie po procesory Intela nowej generacji. Sama jego nazwa (literka Y) wskazuje na obecność dedykowanej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 na pokładzie i nic dziwnego, bo czymś gry w 4K trzeba renderować. Nieco pogłówkować musimy jednak w kwestii samego procesora, który wprawdzie nie jest bezpośrednio wskazany, ale jego konfiguracja zapewnia wystarczająco dużo informacji.

Wyciekł nadchodzący flagowy laptop Gigabyte AORUS z procesorem Alder Lake-P

Tak więc, wedle wpisu w bazie Userbenchmark, nowy flagowy laptop Gigabyte AORUS sięgnie po równie flagowy procesor Intela 12. generacji, czyli Alder Lake-P. Mowa najpewniej o następcy Core i7-11800H, którym prawdopodobnie będzie Core i7-12700H lub i7-12800H.

Wskazuje na to konfiguracja 14 rdzeni i 20 wątków, a więc najpewniej hybrydowy układ sześciu wydajnych rdzeni, obsługujących HyperThreading i dzięki temu zapewniających 12 wątków oraz pozostałych ośmiu energooszczędnych, które do zaoferowania mają tylko po jednym wątku każdy. Podczas, gdy te drugie będą zapewniać laptopowi niskie zużycie energii w chwilach, gdzie wydajność z górnej półki nie będzie wymagana, te pierwsze będą wkraczać do gry przy cięższych zadaniach, pożerając ponoć całą masę energii.

Na zegary nie powinniście z kolei zwracać większej uwagi, bo wynoszą kolejno 1,2 GHz taktowania bazowego i 1,75 GHz w trybie Boost, co dodatkowo wskazuje na wczesną wersję albo procesora, albo samego laptopa.

Warto też zwrócić uwagę na pamięć operacyjną, bo nowy flagowy laptop Gigabyte AORUS postawi nie na DDR4, a DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. W tej wersji wystąpił z czterema modułami po 4 GB każdy.

