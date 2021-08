Opatentowano technologię X-NAND, która łączy w sobie najlepsze cechy SLC i QLC

Czasy dysków SSD z układami pamięci NAND w konfiguracji SLC (Single Level Cell), a nawet MLC (Multi Level Cell) już na dobre minęły, zmuszając nas do sięgania po te z kośćmi TLC i QLC. Porzuciliśmy na tym etapie surową wydajność i wytrzymałość na rzecz pojemności oraz niższych cen, ale dzięki podejściu X-NAND („lepszemu NAND”) są szanse na zupełne odmienienie dotychczasowych szacunków.

O technologii X-NAND mogliśmy już usłyszeć, bo tak naprawdę dowiedzieliśmy się o niej oficjalnie podczas zeszłorocznego wydarzenia Flash Memory Summit 2020. Tam dyrektor generalny firmy NEO Semiconductors, niejaki Andy Hsu, zaprezentował tę nowatorską technologię NAND jedynie w formie prezentacji, ale dziś oficjalnie firma w końcu uzyskała zatwierdzenie i opatentowanie swoich projektów na X-NAND.

Wspominamy o tym nie bez powodu, bo zaprojektowane przez firmę NEO Semiconductor z Doliny Krzemowej rozwiązanie na nowy rodzaj pamięci NAND ma szansę zrewolucjonizować rynek dysków. Powagę sprawy podkreśla to, że technologia doczekała się już ponad 20 patentów i nic nie jest w tym dziwnego.

Jako „lepsze podejście NAND”, technologia X-NAND ma potencjał zrewolucjonizować segment dysków SSD

X-NAND względem NAND ma na celu uzyskanie prędkości oferowanych przez wspomniane kości w konfiguracji SLC oraz pojemność rodem z QLC przy jednoczesnej poprawie wytrzymałości. W teoretycznym ujęciu X-NAND to połączenie dwóch światów, w których technologia wykorzystuje w jednym momencie charakterystyczny dla SLC i QLC sposób działania.

Różnice między NAND a X-NAND sprowadzają się do samego działania komórek pamięci, buforów, a nawet struktury kości pamięci. To finalnie zapewnia możliwość równoległego zapisywaniu danych do aż 16 wierszy bitowych. Chociaż szczegóły są zawiłe, X-NAND można w bardzo, ale to bardzo dużym skrócie rozumieć tak, że to takie „podejście hybrydowe”. Z jednej strony kości w konfiguracji SLC odpowiadają za wydajność, a te w konfiguracji QLC, dbaj o wysoką pojemność, ale dzięki zmianom na poziomie struktury wzrosty można odnotować z użyciem każdego rodzaju pamięci Flash.

Powyżej możecie podejrzeć, jak wielkie różnice można uzyskać między produkcją kości SLC, MLC, TLC, QLC, czy nadchodzących PLC z wykorzystaniem technologii NAND i X-NAND. Warto też wiedzieć, że teraz X-NAND ma przed sobą nadal długą drogę, bo firma NEO Semiconductor nie zajmuje się produkcją pamięci. W planach ma sprzedanie swojego pomysłu wielkim graczom pokroju Samsunga, SK Hynix, czy Microna.

