Specyfikacja NUC 12 Enthusiast wyciekła. Co napędzi miniaturowe komputery NUC 12 Intela?

Na Weibo pojawił się nieoficjalny wyciek, biorący pod lupę komputery NUC 12 Intela i przedstawiający rzekomą specyfikację wersji Enthusiast tego miniPC od Intela. Wzmianka o tym, że w grę wchodzi sprzęt „dla entuzjasty” ma tutaj sens, bo ewidentnie ten sprzęt jest nastawiony z myślą o obciążeniach z wyższej półki.

Wyciek obejmuje albo slajd z prezentacji, albo strony internetowej, na co wskazuje w prawym górnym roku przycisk cofania. Nad nim z kolei najpewniej znalazła się ucięta niestety nazwa kodowa, którą Intel wewnętrznie mianował te komputery NUC 12, Najpewniej rozwija się ona do Serpent Canyon, co nie dziwi przez zamiłowanie Intela do kanionów, jeśli idzie o nazewnictwo NUC.

Chociaż oczywiście to nieoficjalne informacje, więc nie możemy ich brać na poważnie, to wydają się bardzo prawdopodobne. Jednak należy pamiętać, że ostateczny projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie, czego możliwość podkreśla brak wzmianki o dokładnych wymiarach komputera. Informacji co do tego, co znajdzie się w środku, mamy jednak całą masę.

Do sieci wyciekła nieoficjalna specyfikacja wydania Enthusiast nowego miniPCta od Niebieskich. Dzięki temu możemy podejrzeć, co napędzi komputery NUC 12 Intela

Zaczynając od tego, co najmniej imponujące, na płycie tego miniPC znajdą się dwa gniazda pamięci SO-DIMM DDR4 obsługujące do 64 GB pamięci DDR4-3200 przy napięciu 1,2 V. Po stronie pamięci masowej w grę mają wejść łącznie aż trzy gniazda, bo dwa wykorzystujące PCIe 4.0 x4 i jedno na PCIe 3.0 x4 M.2 2280. Nie zabrakło też wsparcia pamięci Optane M10 i H10, a po stronie łączności czytamy o dwóch portach Thunderbolt 4, sześciu USB 3.1 Gen 2, 2,5-gigabitowym złączu RJ-45 dla LANa. Na froncie bezprzewodowym znalazła się łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.

Przechodząc do tego, co najważniejsze, w komputerach NUC 12 znajdą się z pewnością karty graficzne Intela przeznaczone dla graczy, bo z rdzeniami DG2 na bazie Xe-HPG. Dokument wspomina, że klienci będą mogli sięgnąć po trzy konfiguracje, łączące i5 z kartą graficzną z pamięcią VRAM GDDR6 o wielkości 8 lub 12 GB albo i7 z kartą z 16 GB pamięci. Dowiedzieliśmy się też, że te karty zaoferują wyjście HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 i jego wersję Mini.

Po stronie procesorów w grę mają wejść Intel Core nowej generacji, czyli prawie na pewno hybrydowe procesory Alder Lake, ograniczając się w nowych NUC 12 do i5 oraz i7, choć wiemy, że w planach Intel ma już rodzinę Core i9. Chociaż wspomina się, że te procesory i platforma będą w stanie poradzić sobie z DDR4 i nową generacją DDR5, to Intel najwyraźniej postawił na tę pierwszą opcję w NUC 12 Enthusiast. Ten sprzęt powinien zadebiutować albo pod koniec tego, albo na początku następnego roku.

