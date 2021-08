Rdzeń graficzny Cyan Skillfish AMD po raz pierwszy w świetle dziennym

Nadal wszystkie APU AMD bazują na przestarzałej już architekturze graficznej GCN 5. generacji, znanej pod nazwą Vega, na której to bazują GPU z m.in. kart graficznych Radeon RX 400. Jednak na szczęście firma wreszcie przejście na nowszą architekturę, co potwierdza rdzeń graficzny Cyan Skillfish AMD.

Te GPU pojawiły się właśnie w kodzie wersji 5.15 Linuxa (via Phoronix), w którym to inżynierowie AMD umieścili kod sterownika, pozwalający tym rdzeniom graficznym działać. W teorii nazwa Cyan Skillfish nie powinna nam mówić wiele więcej, ale kod źródłowy jednoznacznie wskazuje, że te GPU są oparte na architekturze RDNA i należą do rodziny procesorów graficznych z serii Navi 10, jak podaje Tom’s Hardware.

Cyan Skillfish trafią zapewne nie tylko do całej masy sprzętów konsumenckich, ale też tych typu embedded, zapewniając zupełnie nowy wymiar wydajności graficznej, którego AMD do tej pory ograniczało wyłącznie do rynku kart graficznych i konsol nowej generacji (tam znajdziemy RDNA2). Nie liczcie jednak na to, że Cyan Skillfish sięgną po najnowszą architekturę RDNA2. W rzeczywistości AMD oprze te GPU na starszej architekturze RDNA, czyli tej pierwszej generacji, która dała życie przede wszystkim serii Radeon RX 5000.

Oznacza to, że w grę wejdą procesory Navi 1X, które przede wszystkim będą działać jako stosownie ograniczone możliwościami rdzenie graficzne Cyan Skillfish. Powodem wybrania RDNA, a nie RDNA2 jest nie tylko lepiej dopieszczony proces produkcji oraz sama architektura, ale przede wszystkim wielkość, przemawiająca za wybraniem starszej generacji.

Najnowsza wersja Linuxa zdradziła, że AMD szykuje na rynek rdzeń graficzny Cyan Skillfish na bazie RDNA

Ponad dwuletnia RDNA może i jest znacząco słabsza od RDNA2 , ale brak układów potrzebnych do ray-tracingu i większa gęstość tranzystorów w stosunku do wielkości krzemu musiała tutaj zaważyć. Zwłaszcza że im mniejsza matryca, tym większy uzysk z wafli krzemowych, a im większy uzysk, tym niższy koszt, który w APU gra szczególną rolę.

Jednak przy tym wszystkim warto podkreślić, że do tej pory AMD nie wspomniała oficjalnie nic a nic o żadnych APU z architekturą RDNA lub RDNA 2. Jednak najnowsze wsparcie dla Cyan Skillfish w Linuxie jasno wskazuje, że firma rozważa APU na bazie tej pierwszej architektury. Dokładne specyfikacje i możliwości są obecnie tajemnicą, dlatego na ten moment ciekawscy muszą się zadowolić informacją, że AMD na pewno stworzyło już mały procesor graficzny Radeon „Cyan Skillfish” oparty na RDNA, który należy do rodziny Navi 10.

