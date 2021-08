Samsung zgodził się na 24 Gb kości DRAM. Jak pojemne moduły DDR5 to oznacza?

Jedna z wysoko postawionych osobistości w firmie Samsung ogłosiła, że firma postanowiła pójść na rękę swoim klientom i w celu sprostania zapotrzebowaniu stworzyć aż 24 Gb kości DRAM. Mowa o tych pojedynczych układach pamięci DRAM, które budują cały moduł DDR, co oznacza bardzo, ale to bardzo pojemne moduły DDR5.

Standard DDR5 przyniesie całą masę ulepszeń względem DDR4 i to nie tylko pod kątem wydajności (wyższe transfery, choć również opóźnienia), stabilności (własna sekcja zasilania na module), ale też pojemności „na moduł”. W DDR5 można teoretycznie umieścić na pojedynczym modelu od 8 do 16 kości pamięci, których pojemność może osiągnąć nawet 64 Gb, choć to trudne, co pokazuje ogłoszenie Samsunga co do 24 Gb kości.

Jednak nic w tym dziwnego, bo przeskakiwanie na kolejne poziomy pojemności kości DRAM staje się coraz trudniejsze, a obejmuje to zmniejszanie tranzystorów i zwiększanie ich liczby na jednym układzie. Dlatego Samsung wykorzysta do produkcji zapowiedzianych właśnie 24 Gb kości DRAM proces 14 nm, będący tym najbardziej zaawansowanym na rynku DRAM, który obejmie w tym przypadku litografię EUV na pięciu warstwach. Masowa produkcja ruszy ponoć już w tym roku (via SeekingAlpha).

Samsung będzie produkował 24 Gb kości DRAM, co doprowadzi do aż 768 GB pojedynczych modułów DDR5

Dokładna data premiery tych DRAM na rynku jest nieznana, ale wiemy, że obecnie Samsung testuje swoje 16 Gb kości, umożliwiające produkcję modułów DDR5 o pojemności 512 GB. To właśnie tak pojemne układy pamięci zostały już oficjalnie zaprezentowane, wykorzystując trzydzieści dwa 16-gigabajtowych stosów zbudowanych z ośmiu 16 Gb kości DRAM każdy (8-Hi).

Z wykorzystaniem tego samego podejścia Samsung może finalnie zaprezentować DDR5 o pojemności aż 768 GB. Właśnie tak – mowa o pojedynczym module pamięci o tak okazałej pojemności, na którą będą składać się już trzydzieści dwa 24 GB, a nie 16 GB stosów. W tej konfiguracji platforma serwerowa z ośmioma kanałami pamięci (2 moduły na kanał) mogłaby zapewniać procesorowi dostęp do ponad 12 GB pamięci operacyjnej DDR5.

Jak więc widzicie, zabawa w tak pojemne DDR5, to świat profesjonalny, w którym nasze, „konsumenckie” DDR5 tylko zamoczą paluszki, oferując do 32 GB pojemności. W przypadku Samsunga w grę będą wchodzić te mainstreamowe 16 Gb kości DDR5, które dopiero w przyszłości będą mogły zostać zastąpione tymi 24 Gb, otwierając furtkę do 48 GB modułów. Jednak nowa generacja pamięci operacyjnej dopiero zaczyna kształtować swój potencjał, więc za kilka lat nawet 64 GB moduły DDR5 w naszych komputerach nie będą dziwić.

