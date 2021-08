ADATA SE920 to wydajny zewnętrzny SSD na USB4, który zawstydza dyski NVMe

W ramach materiału na YouTube firma ADATA ujawniła swój zewnętrzny SSD na USB4 dla konsumentów, który jest dla firmy tym pierwszym na ten interfejs i na papierze prezentuje się tak świetnie, że nawet nasze wewnętrzne dyski NVMe mogą się przy nim schować.

Interfejs USB4 na rynku technologii jest czymś tak świeżym, że pewnie nikt z Was nie widział na własne oczy sprzętu, który go wykorzystuje. My też nie widzieliśmy i wcale się temu nie dziwimy, bo jego specyfikacja została ujawniona dopiero pod koniec sierpnia 2019 roku. Dwa lata na rynku technologii od momentu nakreślenia możliwości na papierze do fizycznej integracji standardu, to czas zdecydowanie za krótki, ale ADATA nie wypstrykała się z wszystkich informacji. Nie znamy wielu szczegółów na temat dysków zewnętrznych SE920, co dotyczy nawet ich ceny, czy dostępności (zapowiedziano tylko premierę rynkową jeszcze w tym roku), choć oczywiście spodziewamy się, że tanie zdecydowanie nie będą.

Dzięki sięgnięciu po interfejs USB4 ADATA SE920 to pierwszy tak wydajny zewnętrzny dysk SSD

Wspomnieliśmy, że nasze dyski SSD NVMe chowają się przed SE920 nie bez powodu, bo ADATA zapewniła temu nośnikowi aż 4000 MB/s odczytu sekwencyjnego. Oczywiście znajdziemy wewnętrzne dyski na PCIe, które to przebijają, ale w świecie PCIe trzeciej generacji na szczycie spotyka się prędkości do 3500 MB/s. SE920 zawdzięcza to nieznanym kościom pamięci, wspierających buforowanie SLC i oczywiście współpracy z USB4, następcą USB 3.2, zapewniającym transfer do 4,8 GB/s.

Tego typu możliwości czynią SE920 jednym z najszybszych w branży zewnętrznych urządzeń pamięci masowej dla konsumentów. Pod względem samej szybkości odczytu sekwencyjnego ten model przewyższa każdy zewnętrzny dysk SSD z interfejsem USB 3.x lub Thunderbolt.

Wiemy, że ADATA będzie oferować swoje dyski z serii SE920 w różnych wersjach pod kątem transferów i też pojemności, ale szczegóły na ten temat pozostają tajemnicą. Podobnie zresztą, jak wykorzystywany w nim kontroler, czy wspomniane kości NAND, ale wspomina się, że SE920 wykorzystuje opatentowaną przez firmę technologię przewodzenia ciepła, która zapewnia utrzymywanie odpowiedniej temperatury.

Jeśli pobawimy się w spekulacje i uznamy, że ADATA nie wymyśliła innego sposobu na projektowanie zewnętrznych SSD, to SE920 najpewniej składa się z dysku SSD na M.2, wykorzystującym linie PCIe 4×4 i protokół NVMe razem z adapterem PCIe-to-USB4 oraz układem zasilania. Wykorzystanie USB4 jest o tyle ważne, że swoim kodowaniem 128/132b przewyższa złącze Thunderbolt 3 (8/10b), zbliżając się znacznie bliżej do wspomnianego transferu teoretycznego na poziomie 4,8 GB/s. TB3 chwalić się z kolei może nie reklamowanymi 4,05 GB/s, a 3,24 GB/s.

