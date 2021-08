Wyciekła tajemnicza, nowa karta graficzna AMD Radeon z górnej półki

Chociaż dzięki przeciekom żyjemy już nową generacją GPU Navi 3X od AMD, to do jej premiery i uwolnienia potencjału konfiguracji MCM poczekamy dobry rok. Do tego czasu AMD może wrzucić na rynek kolejnego Radeona w ramach obecnej generacji RX 6000 i możliwe, że ta tajemnicza, nowa karta graficzna AMD Radeon jest właśnie jakimś planowanym przez firmę modelem.

Oczywiście to tylko spekulacje, bo tak naprawdę wpis w bazie danych UserBenchmark może oznaczać wszystko. Łącznie z tym, że karta tego typu nigdy nie powstanie, bo sama w sobie jest dziwaczna. Uznajmy jednak, że jest to prototyp nowej karty graficznej z serii Radeon RX 6000, co więc może sobą zaoferować? To nie jest dla nas tak naprawdę tajemnicą, bo wyciek objął zarówno rdzeń graficzny, jak i pamięć VRAM.

Wspomnieliśmy w tytule, że to tajemnicza, nowa karta graficzna AMD Radeon z górnej półki, bo sięgnęła po rdzeń Navi 21 produkowany w 7nm procesie technologiczny TSCM. Jest to więc ten sam procesor graficzny, który napędza karty Radeon RX 6800 i flagowego RX 6900 XT, o którym można powiedzieć, że jest wielki (520mm²) i wydajny, odpowiadając w swojej najlepszej konfiguracji wydajności GeForce RTX 3080.

Najpewniej ta tajemnicza, nowa karta graficzna AMD Radeon, to próba firmy do wykorzystania tych rdzeni Navi 21, które dotknął defekt kanałów pamięci w produkcji

Przez połączenie Navi 21 o nieznanej konfiguracji z 8 GB pamięci GDDR6, a nie 16 GB, jak to ma miejsce ze wspomnianymi modelami z Navi 21, zabawa w detektywa jest utrudniona. Możemy wprawdzie porównać uzyskany przez kartę wynik, z wynikiem oficjalnych modeli i dowiedzieć się, że ta tajemnicza karta graficzna jest wolniejsza od desktopowej wersji RX 6800, ale przez wspomniany pokład pamięci wcale nie mówi to wszystkiego o konfiguracji Navi 21.

Nie bez powodu bowiem Navi 21 jest łączona z 16 GB GDDR6, jest to spowodowane tym, że jest w stanie stworzyć z nimi połączenie w ramach 256-bitowej magistrali. Obcięcie VRAM o połowę oznaczałoby spadek do 128-bitowej magistrali albo 192-bitowej, choć nieefektywnej przez połączenie GDDR6 w układzie 4 GB + 2×2 GB, w którym ostatnie 2 GB pamięci byłoby dostępne dla GPU za pośrednictwem ograniczonej 64-bitowej szyny.

Jednak prawdziwy powód powstania tego typu karty o wydajności między Radeonem RX 6700 XT a Radeonem RX 6800 jest związany zapewne z tą pamięcią. Są szanse, że AMD szuka po prostu nowego modelu, aby upchnąć w nim nieudane w fazie produkcji rdzenie Navi 21, które dotknął defekt kanałów pamięci. Jeśli więc coś w rodzaju Radeona RX 6750 XT trafiłoby na rynek, zaczęłoby gryźć się z RX 6800 i konkurować z RTX 3070 Ti.

