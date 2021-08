NUC Intela doczekało się konkurencji. Ryzen 9 5900HX już w EliteMini HX90

W połowie lipca informowaliśmy, że pierwsze miniaturowe komputery z procesorami Ryzen 9 5900HX nadchodzą, a dziś możemy już opisać w całości jeden z nich. Mowa o miniaturowym komputerze EliteMini HX90, który zadebiutował na rynku jako pierwszy miniPC z wydajnym APU Ryzen 9 5900HX od AMD, dzięki czemu klienci zyskali konkretną alternatywę dla NUC Intela.

Do tej pory Ryzen 9 5900HX był dostępny do kupienia wyłącznie w wydajnych laptopach w cenie zwykle powyżej 10000 zł. Tam jednak przez ograniczone możliwości systemów chłodzenia, niekoniecznie rozwijały skrzydła ze swoim TDP na poziomie 45+ W, ale w EliteMini HX90 to APU powinno oferować wszystko, co zapewniło mu AMD, a zapewniło mu dużo.

Premiera EliteMini HX90, czyli wreszcie godna alternatywa dla wysokowydajnych NUC Intela

Czytaj też: Google zapowiedziało chipset Tensor. Produkujący Snapdragony Qualcomm uspokaja

O temperatury dba w nim bowiem wprawdzie pojedynczy wentylator, ale między zastosowanym radiatorem, a IHSem procesora znalazła się nie pasta termoprzewodząca, a ciekły metal, który zapewnia jeszcze lepszą wymianę ciepła. Stąd hałas na poziomie tylko około 30 dB pod pełnym obciążeniem, co nie jest złym wynikiem, jak na 2,65-kilogramową konstrukcję zamkniętą w obudowie 195 x 190 x 60 mm

Dla przypomnienia AMD Ryzen 9 5900HX (Cezanne) łączy w sobie procesor graficzny na bazie architektury Vega i procesor centralny oparty o najnowszą architekturę Zen 3 z 7 nm procesem produkcyjnym. Do zaoferowania ma osiem rdzeni, 16 wątków i 16 MB pamięci podręcznej L3, podczas gdy jego zegar bazowy wynosi 3,3 GHz, to w odpowiednich warunkach rozkręci się do nawet 4,6 GHz, a nawet więcej, o ile ktoś zdecyduje się na podkręcenie. Z kolei obecne na pokładzie iGPU sprowadza się do ośmiu rdzeni Vega o taktowaniu 2100 MHz.

Czytaj też: Wydajność Radeon RX 6600 XT ujawniona razem z imponującym TBP

Może i przez iGPU nie będzie można pograć w najnowsze gry na wysokich ustawieniach, ale narzekać raczej nie ma na co, bo to na ten moment najwydajniejsza zintegrowana grafika na rynku. Nic więc dziwnego, że firma Minisforum tchnęła w obudowę EliteMini HX90 wykonaną z włókna węglowego połączenie agresywnego i eleganckiego charakteru. Ten może cieszyć oko w dowolnej pozycji, na podstawce zwiększającej wysokość o 25,7 mm, czy nawet na ścianie na nieznanym jeszcze standardzie VESA.

Wchodząc w szczegóły, EliteMini HX90 wspiera konfigurację do 64 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz w formie dwóch slotów. Po stronie pamięci masowej można postawić na łącznie trzy dyski, bo jeden na złącze M.2 2280 i dwa 2,5-calowe nośniki na SATA III. Za zasilanie całości odpowiada prosty zasilacz DC 19V pracujący na natężeniu 6,3 ampera, bo maksymalne zużycie energii wynosi tutaj 119,7 wata.

Po stronie elastyczności EliteMini HX90 obsługuje do czterech monitorów 4K za pośrednictwem dwóch portów HDMI i DisplayPort do obsługi wyświetlaczy w rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania do 60 Hz. Idąc dalej w porty, ten miniPC oferuje pięć USB 3.0 Gen 1, jeden USB-C, cztery audi 3,5 mm, 2,5 Gigabit Ethernet, a jego bezprzewodowe możliwości zamykają się w Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.0.

Czytaj też: Wydajność Intel DG2-128EU, czyli rdzenia graficznego dla karty graficznej z dolnej półki

Cena EliteMini HX90 zaczyna się od 729 dolarów i kończy na 1009$, co dotyczy samej konfiguracji pamięci, która we flagowym wydaniu łączy 32 GB RAMu z 512-gigabajtowym dyskiem SSD. Obecnie każde zamówienie jest jednak objęte promocją w formie studolarowej zniżki.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News