Wydajność Intel DG2-128EU, czyli rdzenia graficznego dla karty graficznej z dolnej półki

Niedawno światło dzienne ujrzała nieoficjalna data premiery kart graficznych Intela dla graczy, a dziś mamy dla Was równie nieoficjalny wyciek, wydajności jednego z GPU, które je napędzi. Test w Geekbench zdradził wydajność Intel DG2-128EU i zasugerował, że ten rdzeń również trafi na pokład dedykowanych kart graficznych.

Jak to będzie ze rdzeniem Intel DG2-128EU?

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, bo jeśli śledzicie wiadomości związane z kartami graficznymi Intela dla graczy, to pewnie kojarzycie, że o rdzeniach DG2-128EU do tej pory wspominaliśmy, jako o GPU przeznaczonym do procesorów APU i urządzeń mobilnych. Czy więc ten test w komputerze stacjonarnym z procesorem starszej generacji wskazuje, że doczekamy się DG2-128EU w najtańszych kartach graficznych Intela?

Czytaj też: Nieoficjalna data premiery kart graficznych Intela dla graczy

Nie do końca – to bowiem dopiero testy próbek inżynieryjnych, które można też przeprowadzać właśnie na stacjonarnych PC. Innymi słowy, ten rdzeń graficzny na bazie architektury Xe-HPG niekoniecznie doczeka się debiutu w formie dedykowanej karty graficznej. Trudno zresztą się temu dziwić, patrząc na wydajność DG2-128EU, czyli najwolniejszego GPU w planach Intela… ale ten test zdaje się temu przeczyć.

Wydajność Intel DG2-128EU

Test przeprowadzono z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, wyposażonego w procesor Intel Core i5-11400T i w jego ramach procesor graficzny Intel DG2-128EU rozkręcał się do 2,2 GHz, czyli wartości, której po iGPU trudno się spodziewać. Wcześniej plotki wspominały, że w wersji mobilnej ten rdzeń posiada zegar Boost poniżej 1,8 GHz, co sugeruje jednak szanse na desktopowe wydanie tego najsłabszego GPU Intela z 1024 rdzeniami FP32.

Czytaj też: Aktualizacja Windows 10 KB5004296 spodoba się graczom

Pod kątem wydajności 13710 punktów plasuje go na poziomie karty GeForce GTX 660 Ti, czy nieco nowszej AMD Radeon RX 550 z niskiej półki. Spodziewać się więc możemy modelu przeznaczonego nie tyle do grania, a do biura, czy zastosowań multimedialnych, bo wydajność na tym poziomie dotyczy rejonu bardziej iGPU, niż dGPU.

Czytaj też: Wydajność 16-rdzeniowego i 24-wątkowego procesora Intel Alder Lake-S wyciekła

Spokojnie jednak – Intel tak łatwo nie odpuści tak ważniej premiery i jak zapewne dobrze wiecie, szykuje warianty DG2-512EU oraz DG2-384EU, których wydajność pozwoli na większe szaleństwo w grach. Ponoć wyposażone w te rdzenie karty graficzne zadebiutują już podczas targów CES 2022, czyli na początku stycznia.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News