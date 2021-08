Wydajność Radeon RX 6600 XT ujawniona razem z imponującym TBP

W rzeczywistości ta pierwsza mainstreamowa karta graficzna AMD nowej generacji zaliczyła już premierę, podczas której poznaliśmy pierwsze szczegóły mocy obliczeniowej. Jednak dopiero teraz światło dzienne ujrzała wydajność Radeon RX 6600 XT z drugiej ręki, a nie prosto od AMD.

Oczywiście nic w tym dziwnego, bo Radeon RX 6600 XT może i zaliczył premierę, ale była ona głównie zaprezentowaniem szczegółów tej karty, bo do sklepów ma wejść dopiero 11 sierpnia w cenie 379$. Przynajmniej w teorii, bo mowa tutaj o MSRP, którą sklepy z pewnością podbiją do grubo ponad 3000 zł, czyli ceny głównej konkurencji w postaci RTX 3060. Czy jednak warto sobie w ogóle zajmować tym modelem głowę?

Odpowiedź na to możemy podejrzeć w Geekbench, gdzie wydajność Radeon RX 6600 XT została sprawdzona przy wykorzystaniu OpenCL. Ta karta graficzna, którą oprogramowanie rozpoznało jako GFX1032, została umieszczona w komputerze z procesorem Intel Core i9-10900K i 32 GB DDR4 o taktowaniu 3200 MHz.

Najnowszy test zdradza nie tylko wydajność Radeon RX 6600 XT, ale też imponującą energooszczędność karty

Ten wpis odkrył znany na scenie przedpremierowych wycieków TUM_APISAK, chwaląc się swoim znaleziskiem na Twitterze. Dzięki temu wiemy, że wydajność Radeon RX 6600 XT w OpenCL została nagrodzona 76661 punktami, co stawia go daleko za RTX 3060 (96222 punktów), ale ponad RX 5700 XT (73672 punktów). Z kolei w porównaniu do swojego poprzednika (RX 6600 XT) wydajność poprawił o prawie 21%, ale odbiło się to na wyższej cenie o całe 100$.

Test zdradził też imponującą energooszczędność Radeona RX 6600 XT, bo średnio jego zużycie energii wynosiło 145 watów, czyli o 15 W mniej względem tego, co podawało AMD. W teście ta karta graficzna rozkręciła się do aż 2900 MHz, co tylko wskazuje ogromny przeskok między architekturą RDNA i RNDA2. W porównaniu do RX 5700 XT nowy model jest bowiem wydajniejszy, posiada wyższe zegary i pożera na papierze całe 80 watów mniej (160 vs 225).

Nic więc dziwnego, że Radeon RX 6600 XT do działania wymaga tylko pojedynczego 8-pinowego złącza zasilania i może działać w konstrukcjach Mini-ITX z jednym wentylatorem. Jego imponująca energooszczędność jest z kolei związana bezpośrednio z rdzeniem Navi 23 XT o wielkości 237 mm kwadratowych z 11,06 miliardami tranzystorów oraz wykorzystaniu 32 MB Infinity Cache, pozwalającej przystać przy 128-bitowej magistrali i zachować solidną przepustowość na poziomie 256 GB/s.

