Google zapowiedziało chipset Tensor. Produkujący Snapdragony Qualcomm uspokaja

Dziś Google zapowiedziało chipset Tensor, wywołując ogromne zamieszanie na rynku, bo podobnie jak M1 dla Apple, Tensor jest dla Google autorskim chipsetem na własny użytek. To ogłoszenie zmusiło też Qualcomm do reakcji, bo partnerstwo między tymi dwoma firmami jest doskonale znane, obejmując obecność Snapdragonów w sprzęcie Google, w które chipset Tensor bezpośrednio uderzył.

Niestety na ten moment chipset Tensor jest dla nas sporą zagadką. Wiemy, że istnieje i co napędzi. Wiemy, że za jego projekt odpowiada firma Google i wiemy, że zdecydowała się na jego opracowanie po to, aby zapewnić niezrównaną wydajność w obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją oraz uczeniu maszynowym (zastosowanie w aparatach, funkcjach rozpoznawania mowy, zabezpieczeniach), ale to wszystko.

Chipset Tensor w teorii powinien uniezależnić Google od Qualcomma i SoC Snapdragon, ale najwyraźniej tak się nie stanie… na ten moment przynajmniej

Nie znamy procesu produkcji, szczegółów co do architektury, czy nawet firmy, która go wyprodukuje, choć nieoficjalnie wspomina się o wykorzystaniu 5 nm procesu Samsunga. Jednak, jako że chipset Tensor zajmie się napędzeniem nadchodzących smartfonów Google, co jednoznacznie odsuwa firmę Qualcomm oraz jej Snapdragony od Pixela 6 i Pixela 6 Pro. To wywołało sporo pytań.

Dlatego też Qualcomm ogłosił światu, że pielęgnowana od lat współpraca z firmą Google nie uległa zawieszeniu, a wręcz przeciwnie. Ponoć Qualcomm i Google będą działać wspólnie jeszcze przez długi czas, jak wskazuje CNBC. To trochę dziwi, bo razem z chipsetem Tensor Google znacząco uniezależni się od Qualcomma i obok spełniania swoich ambicji, to pewnie było w pewnym stopniu celem tego ruchu.

Pozostaje więc pytanie, po co Google ciągle ma utrzymywać współpracę z Qualcommem? Najpewniej wszystko rozbija się o te nieflagowe sprzęty, które firma szykuje na rynek i nie chce wyposażać je w swoje nowe układy SoC. Są też szanse, że w Pixelach 6 znajdą się po prostu modemy Snapdragon 5G, aby zapewnić im łączność najnowszej generacji.

Jedno więc jest pewne – Qualcomm i Google nie zapomną o sobie w ciągu najbliższych lat, a samo Google wytyczy nowy, ciekawy szlak na rynku SoC. Wedle przecieków układ Tensor o nazwie kodowej Whitechapel może i będzie wolniejszy niż Snapdragon 888, ale to nie surowa wydajność, a możliwości związane z SI mają być dla niego priorytetem.

